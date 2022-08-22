Угорщина перевіряє Wizz Air щодо порушення законів про захист прав споживачів

Уряд Угорщини розпорядився провести розслідування щодо бюджетного перевізника WizzAir щодо можливого порушення законів про захист прав споживачів, повідомляє Associated Press.

Авіакомпанія є об’єктом другого подібного розслідування, яке проводить влада Будапешта з червня.

За даними Угорського телеграфного агентства (MTI), розслідування, замовлене Міністерством юстиції Угорщини, було проведено після того, як відомство заявило, що отримало нові скарги на компанію з Будапешта за ненадання інформації та допомоги клієнтам, чиї рейси було затримано або скасовано.

Серед інших претензій до угорського перевізника – ненадання житла та альтернативних варіантів перельоту пасажирам, які постраждали від порушень правил повітряного руху, нездатність відповісти на скарги споживачів протягом 30 днів та відсутність безкоштовної лінії обслуговування клієнтів.

Це порушує угорське законодавство та права споживачів, йдеться у заяві міністерства.

Це вже друге розслідування, започатковане урядом прем’єр-міністра Віктора Орбана проти компанії “Віз Еір” з червня. На той час влада оголосила, що вводитиме надзвичайні податки на сектори, які отримують надприбутки: від банківського та страхового секторів до авіакомпаній. За словами угорської влади, ці прибутки зумовлені зростанням попиту після пандемії, але вони заперечують ці твердження.

Раніше цього місяця Угорщина звинуватила ірландську бюджетну авіакомпанію Ryanair у порушенні правил захисту прав споживачів, внаслідок чого було накладено штрафи на суму понад 750 000 євро.

Це сталося після того, як компанія підняла ціни на квитки з урахуванням надзвичайного податку на надприбутки, який генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі назвав “обдиралівкою” та “ідіотизмом”.

Уряд Орбана сподівається зібрати 815 мільярдів форинтів (2,1 мільярда доларів) завдяки своїй податковій політиці, щоб пережити період зростання інфляції та цін на енергоносії, а також зменшити дефіцит бюджету.

Нагадаемо раніше “ДІП” писав, що “Лоукостер Wizz Air зняв рейси до Москви через тролінг та заклики до бойкоту“.