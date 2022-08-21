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Лоукостер Wizz Air зняв рейси до Москви через тролінг та заклики до бойкоту

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Лоукостер Wizz Air зняв рейси до Москви через тролінг та заклики до бойкоту

Європейський бюджетний перевізник Wizz Air призупинив плани щодо відновлення польотів до Роосії з Абу-Дабі до ОАЕ. Як запевняють експерти, це сталося на тлі тролінку та українських закликів до бойкоту перевізника у зв’язку з раніше озвученим рішенням відновити роботу з Росією.

При цьому сама авіакомпанія Wizz Air ні словом не згадала про шквал тролінгу та скандал у соціальних мережах. А там зокрема лунали заклики бойкотувати авіакомпанію. Офіційно перевізник послався лише на «обмеження галузевого ланцюжка поставок» і додав, що всі перевізники з Еміратів у Росії успішно працюють.

Нагадаємо, лоукостер Wizz Air офіційно оголосив про перезапуск рейсу з Об’єднаних Арабських Еміратів до Росії. У заяві Wizz Air говорилося, що авіаперевізника запустить рейси з Абу-Дабі до Москви з жовтня. Подробиці читайте у посиланні.

При цьому у відповідь на обурення представники авіаперевізника нагадали, що рейс виконуватиметься її підприємством в Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Об’єднаних Арабських Еміратах, який працює відповідно до правил держави Перської затоки. При цьому з акцій перевізника 51% належить Суверенному фонду добробуту Абу-Дабі, а 49% – Лондонському представництву Wizz Air. Тож хтось у підсумку переможе — питання.

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