Європейська авіакомпанія скасовує понад півтисячі авіарейсів

Найбільший фінський авіаперевізник Finnair скасує близько 550 рейсів на цьому тижні через страйк профспілок проти уряду Фінляндії, який заплановано на 1 та 2 лютого. Про це повідомляє Reuters.

“Політичний страйк вплине на роботу аеропорту Гельсінкі і на польоти Finnair”, – йдеться у заяві перевізника.

У компанії додали, що у Finnair скасовуватимуть авіарейси у своїх системах по одному рейсу, починаючи з ранку вівторка 30 січня. Клієнтам буде запропоновано альтернативні маршрути.

Зазначається, що останні місяці фінські профспілки протестують проти плану уряду щодо надання переваги місцевим трудовим угодам над централізованими, обмеженню політичних страйків та спрощенню розірвання трудових контрактів.