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Стюардеса розповіла, де насправді сидять найгірші пасажири

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Стюардеса розповіла, де насправді сидять найгірші пасажири

Бортпровідники ненавидять працювати у певній секції на борту літаків – і все не так очевидно, як багато хто міг би подумати: це зовсім не переповнений економ-клас і не мажорний перший клас.

Досвідчена бортпровідниця у своєму блозі для Sun Online Travel пояснила, що насправді найгірші пасажири найчастіше зустрічаються у секції преміум-економ.

“Я думаю, це тому, що люди, які там сидять, чекають більшого, і, як правило, це те, що ми просто не можемо надати. Вони думають, що якщо заплатили трохи більше, то отримають коктейлі та багате меню їжі на вибір , але насправді вони отримують лише швидку посадку та трохи більше місця для ніг”, – пояснила бортпровідниця.

За її словами, саме у цьому відсіку їй довелося зіткнутися із найбільшою кількістю істерик.

“Пасажири економ-класу знають, чого чекати, як і ті, хто подорожує у бізнес-класі або в першому-класі. Вони розуміють, що є межі того, що можна і що не можна надати. Але в преміум-економ виразно найвища концентрація ідіотів”, – продовжила стюардеса.

Вона вважає, що проблема в тому, що такі пасажири “надто багато уваги приділяють “преміальній” частині та недостатньо “економній”.

За її словами, були випадки, що в класі преміум-економ пасажири запитували у неї, чи може вона змішати їм “Мохіто” або принести меню.

“Це літак, а не коктейль-бар чи ресторан, і ми не кухарі, офіціанти чи міксологи. Ми насамперед дбаємо про вашу безпеку, а люди, схоже, постійно цього не розуміють”, – додала вона.

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