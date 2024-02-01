Одна з балканських країн збільшує авіасполучення з Росією, незважаючи на санкції ЄС

Сербський авіаперевізник Air Serbia, незважаючи на санкції Євросоюзу проти РФ, планує додати 19 нових рейсів на тиждень до російських напрямків, таких як Москва, Санкт-Петербург та Казань, повідомляє портал SchengenVisaInfo.

Зазначається, що з 31 березня Air Serbia виконуватиме більше рейсів до 15 напрямків, включаючи Росію, що ще більше посилить повітряне сполучення між двома країнами.

“Сербський флагманський перевізник планує додати до своїх маршрутів напрями до Росії: Москва, Санкт-Петербург і Казань, щотижня літаючи 19 літаками до російської столиці з Сербії”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після початку російського вторгнення до України у березні 2022 року Air Serbia під тиском Європейського Союзу оголосила про скорочення рейсів до Москви.