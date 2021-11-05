Від левів та кенгуру: політ із твариною, як поводяться з тваринами на ваших рейсах

Подорож із домашнім улюбленцем може стати дивним досвідом як для тварини, так і для її люблячого господаря. Але що відбувається за лаштунками, коли тварина подорожує на літаку?

Animal Aircare керує центром прийому тварин аеропорту Гатвік і сприяє прибуттю домашніх тварин і екзотичних тварин, які відправляються до Великобританії як вантаж. Клер Бідл, менеджер Animal Aircare Ltd, розповіла Express.co.uk про те, як центр контролює понад 100 тварин, що подорожують.

Ввезення домашньої тварини до Великобританії не є простою процедурою, і власники повинні дотримуватися певних правил. Включно перевірку мікрочіпа тварини, щеплення, аналізи крові та будь-яке лікування від гельмінтів.

Закони DEFRA стверджують, що домашня собака, кіт або тхір можуть в’їхати до Великобританії, якщо вони були мікрочіповані, мають паспорт домашньої тварини та були вакциновані проти сказу. Тварин, які не відповідають вимогам, мають тримати на карантині до чотирьох місяців за рахунок власника.

Багато власників турбуються про те, щоб залишити свого вихованця подорожувати самих, оскільки це може викликати у деяких тварин стрес і занепокоєння.

Усі тварини по-різному сприймають подорожі, але повітряний транспорт — це дуже безпечний спосіб подорожувати по всьому світу.

Кілька порад для людей, які готують домашнього улюбленця до подорожі:

Один із способів допомогти вашій тварині легше подорожувати — це дати звикнути їй до свого транспортного кошика до дня подорожі.

Можна поставити дорожній кошик у приміщенні, дозволяючи тварині ознайомитися з ним. Можна додати домашнього затишку, як-от ковдру, футболку чи джемпер, але іграшки чи їжа заборонені перевізниками.

У той час як багатьом власникам, можливо, захочеться мати з собою свого вихованця в салоні, тільки службовим тваринам дозволено подорожувати в салонах літаків.

Якщо власники хочуть подорожувати зі службовою твариною, Animal Aircare рекомендує зв’язатися з авіакомпанією для отримання додаткової інформації.