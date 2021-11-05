От львов и кенгуру: полет с животным, как обращаются с животными на ваших рейсах

Путешествие с домашним питомцем может стать удивительным опытом как для животного, так и для его любящего хозяина. Но что происходит за кулисами, когда животное путешествует на самолете?

Animal Aircare управляет центром приема животных аэропорта Гатвик и способствует прибытию домашних и экзотических животных, отправляющихся в Великобританию как груз. Клер Бидл, менеджер Animal Aircare Ltd, рассказала Express.co.uk о том, как центр контролирует более 100 путешествующих животных.

Ввоз домашнего животного в Великобританию не является простой процедурой, и владельцы должны соблюдать определенные правила. Включая проверку микрочипа животного, прививки, анализы крови и любое лечение от гельминтов.

Законы DEFRA утверждают, что домашняя собака, кот или хорек могут въехать в Великобританию, если они были микрочипированы, имеют паспорт домашнего животного и были вакцинированы против бешенства. Животных, не отвечающих требованиям, должны содержать на карантине до четырех месяцев за счет собственника.

Многие владельцы беспокоятся о том, чтобы оставить своего питомца путешествовать самих, поскольку это может вызвать у некоторых животных стресс и беспокойство.

Все животные по-разному воспринимают путешествия, но воздушный транспорт – это очень безопасный способ путешествовать по всему миру.

Несколько советов для людей, которые готовят домашнего любимца к путешествию:

Один из способов помочь вашему животному легче путешествовать – это дать привыкнуть ему к своей транспортной корзине до дня поездки.

Можно поставить дорожную корзину в помещении, позволяя животному ознакомиться с ней. Можно добавить домашний уют, например одеяло, футболку или джемпер, но игрушки или еда запрещены перевозчиками.

В то время как многим владельцам, возможно, захочется иметь с собой своего питомца в салоне, только служебным животным разрешено путешествовать в салонах самолетов.

Если владельцы хотят путешествовать с животным, Animal Aircare рекомендует связаться с авиакомпанией для получения дополнительной информации.