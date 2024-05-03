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ТуреччинаТуризм

В Анталії зіткнулися два джипи з туристами, постраждали 16 людей

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Анталії зіткнулися два джипи з туристами, постраждали 16 людей

Як повідомляє NTV Haber, у турецькій провінції Анталія зіткнулися два джипи з туристами, постраждали 16 людей.

Джипи для сафарі, що належать до однієї туркомпанії, зіткнулися в районі греблі Оймапінар неподалік Манавгата і популярного у туристів Зеленого каньйону.

Зіткнення сталося близько 10:30, один з автомобілів на великій швидкості в’їхав до іншого, який врізався в бетонний стовп і перекинувся.

Внаслідок аварії постраждали 16 людей, 13 з яких — іноземні туристи, які здебільшого приїхали з Великобританії та Ірландії.

На місце прибули медики, рятувальники та поліція. Всіх постраждалих було госпіталізовано, одна з туристок перебуває у важкому стані.

Обставини події розслідуються.

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