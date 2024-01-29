Знаменита авіакомпанія Європи збанкрутувала і йде в історію

Список збанкрутілих авіакомпаній Європи, що закрилися, поповнить ще одна з найвідоміших у туристів. Мальтійський нацперевізник Air Malta, “через фінансові труднощі та відхилення запиту на підтримку з боку ЄС”, збанкрутував і йде в історію.

Нагадаємо, що у компанії фактично 50-річний стаж – Air Malta розпочала роботу у 1974 році. «Після довгих та складних переговорів із Європейським Союзом уряд Мальти ухвалив рішення припинити діяльність перевізника. Це рішення було ухвалене після того, як Air Malta не змогла знайти вирішення своїх фінансових труднощів та її запит на фінансову підтримку з боку Європейського Союзу було відхилено», – пише мальтійська преса.

Як заявив гендиректор Air Malta Девід Курмі заявив, що переговори з Європейською комісією були важкими та складними. Однак він наголосив, що вони показали серйозність компанії у цьому процесі.

Останній рейс авіакомпанія здійснить 31 березня 2024 року. Далі її має поступово змінити авіакомпанія KM Malta Airlines. KM Malta Airlines, яку обслуговуватиме 17 аеропортів Європи. Стверджується, що нова компанія частково належатиме приватним підприємствам за допомогою випуску акцій або стратегічного партнерства.