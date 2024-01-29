Всі розділи
ГоловнаМальтаЗнаменита авіакомпанія Європи збанкрутувала і йде в історію
МальтаТуризм

Знаменита авіакомпанія Європи збанкрутувала і йде в історію

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Знаменита авіакомпанія Європи збанкрутувала і йде в історію

Список збанкрутілих авіакомпаній Європи, що закрилися, поповнить ще одна з найвідоміших у туристів. Мальтійський нацперевізник Air Malta, “через фінансові труднощі та відхилення запиту на підтримку з боку ЄС”, збанкрутував і йде в історію.

Нагадаємо, що у компанії фактично 50-річний стаж – Air Malta розпочала роботу у 1974 році. «Після довгих та складних переговорів із Європейським Союзом уряд Мальти ухвалив рішення припинити діяльність перевізника. Це рішення було ухвалене після того, як Air Malta не змогла знайти вирішення своїх фінансових труднощів та її запит на фінансову підтримку з боку Європейського Союзу було відхилено», – пише мальтійська преса.

Як заявив гендиректор Air Malta Девід Курмі заявив, що переговори з Європейською комісією були важкими та складними. Однак він наголосив, що вони показали серйозність компанії у цьому процесі.

Останній рейс авіакомпанія здійснить 31 березня 2024 року. Далі її має поступово змінити авіакомпанія KM Malta Airlines. KM Malta Airlines, яку обслуговуватиме 17 аеропортів Європи. Стверджується, що нова компанія частково належатиме приватним підприємствам за допомогою випуску акцій або стратегічного партнерства.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Таїланді під час польоту в літаку виповзла змія, викликавши паніку у пасажирів (відео)

Таїланд
Пасажири рейсу тайських авіаліній Thai AirAsia з Бангкока до...

Ніж у хлібі, травичка у підгузку: найдивніші речі, які пасажири намагалися пронести у літак

LifeStyle
Існують досить суворі вимоги до предметів, які пасажирам дозволяється...

Названо найбезпечніші авіакомпанії світу

Австралія
За підсумками 2023 року титул найбезпечнішої авіакомпанії світу має...

Стюардеса розкрила метод, який використовується для проносу більшої кількості рідин через систему безпеки

LifeStyle
Досвідчена стюардеса поділилася геніальним секретом, що дозволяє безпечно переносити...

Кінець суперечкам: авіакомпанії непомітно відмовляються від сидінь, що відкидаються в літаках

LifeStyle
Майже жоден пасажирський рейс не обходиться без конфліктів. Одні...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму