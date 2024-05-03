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У США літак упав на житловий район, є загиблі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США літак упав на житловий район, є загиблі

Рано вранці в четвер у житловому районі міста Августа, штат Джорджія (США), сталася аварія: зазнав аварії літак, внаслідок чого пілот загинув.

Як повідомляє Atlanta News First, ім’я загиблого поки що не розкривається. За даними Федерального управління цивільної авіації, літак марки Beechcraft 36, обладнаний одним двигуном, розбився близько 7:10 ранку за місцевим часом у четвер.

Літак, в якому був тільки пілот, злетів з аеропорту Деніел-Філд і повертався на аеродром, коли зіткнувся з деревом і впав, повідомили представники влади. Повідомляється, що перший дзвінок про подію надійшов о 7:14, коли поліцейські ще не встигли прибути на місце аварії.

Один із місцевих жителів, який живе через дорогу, повідомив, що не бачив сам момент краху, але помітив спалах вогню. Після цього він побіг у будинок, щоб викликати екстрені служби. Люди, які поспішили до місця події, зазначили, що побачили велику кількість диму та подумали, що сталася пожежа у житловому будинку.

Один із сусідів розповів, що почув звук літака, що низько летить, за яким стався гучний вибух. Інший житель, який живе у двох вулицях від місця аварії, зазначив, що не чув нічого і дізнався про те, що сталося з новин, після чого прийшов на місце аварії.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) та Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) розпочали розслідування. Повідомляється, що NTSB очолить його і висвітлюватиме результати.

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