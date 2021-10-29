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Таїланд запроваджує нові правила для туристів

Євгеній Подольський

З понеділка туристи з 46 країн зможуть в’їжджати до Таїланду без необхідності карантину, якщо вони повністю вакциновані від COVID-19 та відповідають низці вимог, список яких був представлений владою.

Тим, хто хоче провести відпустку в Таїланді, необхідно буде підтвердити за 21 день до від’їзду, що вони перебувають в одній із 46 країн, які визнані урядом Бангкока безпечними. Під час перетину кордону – незважаючи на повну вакцинацію – вони мають показати негативний результат ПЛР-тесту на наявність коронавірусу, проведений не раніше, ніж через 72 години перед поїздкою.

Після прибуття їм потрібно буде провести ще один тест ПЛР і провести одну ніч у спеціальному готелі, де вони чекатимуть на результат. Якщо він виявиться негативним, вони можуть вільно переміщатися країною.

Люди, не вакциновані проти COVID-19, як і раніше, повинні проходити 10-денний карантин після прибуття.

Дітям до 11 років вакцинація проти COVID-19 не потрібна, якщо їхні батьки відповідають цій вимогі.

Повністю вакциновані туристи також повинні мати медичну страховку, яка покриває можливість зараження COVID-19 на місці, і встановити спеціальний додаток на телефон.

З 1 листопада набирає чинності нова система Thailand Pass, за якою туристи будуть реєструватися до прибуття. Він замінить поточний «Свідоцтво про в’їзд» та буде більш простим у використанні.

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