Таиланд вводит новые правила для туристов

С понедельника туристы из 46 стран смогут въезжать в Таиланд без необходимости карантина, если они полностью вакцинированы от COVID-19 и соответствуют ряду требований, список которых был представлен властями.

Тем, кто хочет провести отпуск в Таиланде, необходимо будет подтвердить за 21 день до отъезда, что они находятся в одной из 46 стран, признанных правительством Бангкока безопасными. Во время пересечения границы — несмотря на полную вакцинацию — они должны будут показать отрицательный результат ПЦР-теста на наличие коронавируса, проведенный не ранее, чем через 72 часа. перед поездкой.

По прибытии им нужно будет провести еще один тест ПЦР и провести одну ночь в специальной гостинице, где они будут ждать результата. Если он окажется отрицательным, они могут свободно перемещаться по стране.

Люди, не вакцинированные против COVID-19, по-прежнему должны проходить 10-дневный карантин по прибытии.

Детям до 11 лет вакцинация против COVID-19 не требуется, если их родители соответствуют этому требованию.

Полностью вакцинированные туристы также должны будут иметь медицинскую страховку, покрывающую возможность заражения COVID-19 на месте, и установить специальное приложение на телефон.

С 1 ноября вступает в силу новая система «Thailand Pass», по которой туристы будут регистрироваться до прибытия. Он заменит текущий «Свидетельство о въезде» и будет более простым в использовании.