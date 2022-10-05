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Сербія планує запровадити візовий режим із країнами, які не входять до ЄС

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Сербія планує запровадити візовий режим із країнами, які не входять до ЄС

Associated Press передає, що лідери Угорщини, Австрії та Сербії провели нараду, на якій домовилися вжити спільних заходів щодо контролю мігрантів, які прибувають до Сербії з метою подальшої нелегальної міграції до ЄС.

Як заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер за підсумками зустрічі, планується підтримати Сербію у проведенні репатріацій, допомогти «з технічних аспектів» та «підтримати фінансово». Він зазначив, що спільний план також включатиме співпрацю поліції на кордонах.

Згідно з заявою президента Сербії Олександра Вучича, до кінця року Сербія змінить свою візову політику, зробивши її аналогічною до політики ЄС: планується скасувати безвізовий режим з країнами, які не входять до Євросоюзу. Рішення покликане зупинити прибуття мігрантів до Сербії з метою подальшої нелегальної міграції до ЄС.

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