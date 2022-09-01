Японія пом’якшила правила в’їзду до країни туристичних груп

Відвідати Японію у складі організованої групи стане простіше вже наступного тижня. При цьому індивідуальні туристи, як і раніше, не допускаються в країну. Про це повідомляє Japan Times.

Японія дозволить подорожувати країною у складі туристичних груп без супроводу гіда. Нові правила набирають чинності з 7 вересня, заявив у середу прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда. Японія також збільшує ліміт щоденних прибуттів з 20 000 до 50 000 чоловік.

Кісіда пообіцяв, що у майбутньому він розгляне можливість ще більшого послаблення прикордонних обмежень. «У всьому світі зростають міжнародні обміни. Нам необхідно взяти в них участь і отримати вигоду з ослаблення ієни, ми піднімемо максимальний рівень турпотоку до 50 000 осіб з 7 вересня, а також дозволимо організованим туристам з усіх країн в’їжджати до країни без подальшого супроводу».

Таким чином, туристам більше не потрібний супроводжуючий, але тільки в тому випадку, якщо в Японії їх приймає місцева туристична агенція.

7 вересня набирає чинності ще одне правило, що полегшує життя туристам. Скасується вимога тестування перед від’їздом для мандрівників, які одержали щонайменше три дози вакцини проти COVID-19. Наразі туристи мають надати на кордоні негативний результат тесту, взятого протягом останніх 72 годин.

У Японії продовжують діяти одні із найсуворіших прикордонних правил у регіоні. Водночас Таїланд та Сінгапур скасовують тестування та карантин, даючи іноземним гостям все більше свободи.