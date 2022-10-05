В ОАЕ змінили правила видачі віз для туристів

Як повідомляє портал Gulf News, влада ОАЕ змінила правила видачі віз для іноземних туристів: тепер термін дії туристичних віз збільшено до 60 днів, з’явилися п’ятирічні візи та інші нові типи документів.

Нові правила набули чинності в ОАЕ із 3 жовтня. Вони покликані спростити перебування в країні іноземцям, у тому числі студентам, туристам та спеціалістам, які шукають роботу.

Так, термін дії турвіз продовжено з 30 до 60 днів. Крім того, в Еміратах почали видавати п’ятирічні мультивізи, які дозволять гостям багаторазово відвідувати ОАЕ та перебувати там протягом 180 днів на рік або 90 днів поспіль. Візовий збір складає 650 дирхамів або 177 доларів. Заявку можна подати через UAEICP.

Також випускники 500 найкращих вишів світу та висококваліфіковані фахівці тепер можуть оформити особливу в’їзну візу для пошуку роботи.

Влада ОАЕ також затвердила ще один новий тип віз — п’ятирічні резидентські Green Residence. Власники такої візи зможуть виступати спонсорами для своїх близьких родичів та легко отримати ВНЖ для себе та членів родини. Таку візу зможуть отримати три категорії іноземних громадян: фрілансери/самозайняті, кваліфіковані співробітники, інвестори та партнери.

ОАЕ також запровадили візи для вивчення інвестиційних та ділових можливостей без необхідності підтвердження від спонсора чи сторони, що приймає.

Також на тему:

Стало відомо, як змінилися умови отримання “золотої візи” в ОАЕ

Влада ОАЕ почала видавати нові резидентські візи цифровим кочівникам

Життя в ОАЕ: Головне про країну для тих, хто хоче переїхати