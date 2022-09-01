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Австралія 9 вересня скасує маски в літаках та скоротить термін карантину на землі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Австралія 9 вересня скасує маски в літаках та скоротить термін карантину на землі

Австралія стає ще однією країною, яка відмовилася від носіння масок на борту. Це рішення було ухвалено на засіданні національного кабінету міністрів, про що повідомив ЗМІ прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

Поряд зі скасуванням правил носіння масок політичні лідери домовилися скоротити період ізоляції у разі зараження COVID-19 з семи днів до п’яти.

Обидві зміни набудуть чинності з 9 вересня. З цього дня в Австралії більше не діятимуть жодних обмежень на поїздки, запроваджені під час пандемії. У це неможливо повірити, адже в країні протягом понад двох років лютували одні з найсуворіших правил у світі.

Авіакомпанія Qantas вже дозволила пасажирам не носити маски на міжнародних рейсах, що вилітають до країн, де маски не потрібні згідно із законом. Однак пасажири, як і раніше, повинні бути захищені на всіх міжнародних рейсах до Австралії, а також на всіх внутрішніх маршрутах.

В останні місяці склалася заплутана ситуація: носіння масок в аеропортах скасували ще в червні, але щойно пасажири піднімалися на борт літака, «вмикався» масковий режим. Багато хто досі не може зрозуміти, чому маски все ще потрібні в літаках, адже ризик передачі інфекції на борту реально низький. При цьому зрозуміло, що деякі пасажири, як і раніше, діставатимуть маску, опинившись у салоні, тільки тепер добровільно.

Минулого тижня Сінгапур здивував аналітиків, відмовившись від носіння масок. А ось уряд Німеччини, навпаки, продовжив дію цього протиковидного заходу як мінімум до квітня 2023 року.

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