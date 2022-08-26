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Сінгапур спростив правила в’їзду для іноземних туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Найкращий мегаполіс світу спростить правила в'їзду для іноземних туристів

Влада Сінгапуру планує скасувати карантин для нещеплених іноземних мандрівників з 29 серпня. Про спрощення правил в’їзду у найкращому мегаполісі світу, за версією ООН, повідомляє CNBC.

У виданні наголосили, що не вакцинованим від COVID-19 туристам більше не доведеться самоізолюватись на один тиждень. Тепер нещепленим гостям популярної азіатської країни достатньо буде пред’явити негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 48 годин до вильоту.

Також зазначається, що повністю щеплені мандрівники можуть в’їжджати до Сінгапуру не лише без подальшого проходження карантину, а й без тесту на коронавірус. Однак під це правило потрапляють не всі іноземні громадяни, а лише ті, хто прищеплений вакцинами, визнаними Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Більше того, з 29 серпня в країні скасовується обов’язковий масочний режим у приміщеннях та громадському транспорті.

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