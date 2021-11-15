Пілот розповів, коли найімовірніші затримки рейсів

У високий літній туристичний сезон затримки рейсів найімовірніші – і справа не лише у погоді чи страйках – про це розповів пілот Boeing 787 Dreamliner Чарлі Пейдж The Points Guy. За його словами, найвищий попит на польоти призводить до того, що неминуче виникають проблеми через велике навантаження на всю інфраструктуру.
“Проблеми з управлінням повітряним рухом, пропущені слоти для виходу на посадку та затримки з “обігом” літаків можуть вплинути на час польоту”, – перерахував експерт. Далі він назвав такі проблеми:
- Технічні неполадки. Будь-яка несправність у літаку призводить до затримок, але авіакомпанії мають процедури, щоб спробувати зменшити їх ймовірність. Однією з них є список мінімального обладнання (MEL). «У всіх літаків є MEL, і все, що зазначено у списку, має бути присутнім, щоб літак злетів. Наприклад, у Boeing Dreamliner вісім коліс із вісьмома гальмами, але літак може злетіти, якщо працюють як мінімум шість із них. Екіпажу необхідно буде повідомити про проблему, і всі зламані гальма необхідно буде виправити, коли наступного разу вони прийдуть на технічне обслуговування. Якщо проблем забагато, диспетчери можуть вирішити заземлити літак», – розповів експерт.
- Час роботи персоналу. Пілотам та бортпровідникам дозволяється працювати лише певну кількість годин, далі за законом їм зобов’язані надати відпочинок. У Європі це 2000 годин за 12 місяців або 60 годин за сім днів, причому, звичайно, є обмеження на кількість годин, які екіпаж може працювати на день. «Якщо команда вичерпає ліміт часу – навіть якщо це через інші затримки – вони мають припинити роботу. У деяких випадках це може означати тривалішу, ніж зазвичай, затримку, оскільки необхідно знайти нову команду. Це може навіть спричинити скасування, якщо вчасно не знайдеться новий екіпаж», – заявив пілот.
- “Оборот” літаків. Чим більше туристів подорожує у літні місяці, тим вищий попит на літаки. У результаті авіаперевізників дуже щільні графіки оборотності – тобто. часу, що витрачається на маршрут туди-назад, щоб гарантувати, що достатня кількість літаків прибуде до потрібних пунктів призначення у потрібний час. Але якщо є затримка на одному рейсі, це може вплинути на решту маршрутів цього літака, спричиняючи затримку наступних регулярних рейсів. У Росії, зазначимо, цей «спецефект» неодноразово зустрічався у чартерних компаній, коли затримка одного рейсу з технічних проблем призводила до масових затримок.
- Пропущені слоти. Літаки мають певні часові інтервали в аеропортах, які визначають, коли їм дозволено злітати або приземлятися, – все це організовано Службою управління повітряним рухом. Якщо лайнер з якихось причин пропустив «свій» слот, потрібно буде дочекатися наступного доступного слота, що, очевидно, може означати затримки, якщо це є напруженим днем в аеропорту. «У літні місяці та дні напружених польотів співробітники служби управління повітряним рухом зазнають більшого тиску, ніж зазвичай, щоб вилітати вчасно. З цієї ж причини екіпаж вважає за краще садити пасажирів, навіть якщо перед вильотом відбувається тривала затримка, щоб вони могли бути готові до вильоту будь-якої хвилини», – зазначив пілот.