Пілот розповів, коли найімовірніші затримки рейсів

У високий літній туристичний сезон затримки рейсів найімовірніші – і справа не лише у погоді чи страйках – про це розповів пілот Boeing 787 Dreamliner Чарлі Пейдж The Points Guy. За його словами, найвищий попит на польоти призводить до того, що неминуче виникають проблеми через велике навантаження на всю інфраструктуру.

“Проблеми з управлінням повітряним рухом, пропущені слоти для виходу на посадку та затримки з “обігом” літаків можуть вплинути на час польоту”, – перерахував експерт. Далі він назвав такі проблеми:

Технічні неполадки. Будь-яка несправність у літаку призводить до затримок, але авіакомпанії мають процедури, щоб спробувати зменшити їх ймовірність. Однією з них є список мінімального обладнання (MEL). «У всіх літаків є MEL, і все, що зазначено у списку, має бути присутнім, щоб літак злетів. Наприклад, у Boeing Dreamliner вісім коліс із вісьмома гальмами, але літак може злетіти, якщо працюють як мінімум шість із них. Екіпажу необхідно буде повідомити про проблему, і всі зламані гальма необхідно буде виправити, коли наступного разу вони прийдуть на технічне обслуговування. Якщо проблем забагато, диспетчери можуть вирішити заземлити літак», – розповів експерт.