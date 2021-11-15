Пилот рассказал, когда вероятны задержки рейсов

В высокий летний туристический сезон задержки рейсов наиболее вероятны – и дело не только в погоде или забастовках – рассказал пилот Boeing 787 Dreamliner Чарли Пейдж The Points Guy. По его словам, самый высокий спрос на полеты приводит к тому, что неизбежно возникают проблемы из-за большой нагрузки на всю инфраструктуру.

«Проблемы с управлением воздушным движением, пропущенные слоты для выхода на посадку и задержки с «обращением» самолетов могут повлиять на время полета», — сказал эксперт. Далее он назвал следующие проблемы:

Технические неполадки. Любая неисправность в самолете приводит к задержкам, но у авиакомпаний есть процедуры, чтобы попытаться уменьшить их вероятность. Одной из них есть список минимального оборудования (MEL). «У всех самолетов есть MEL, и все, что указано в списке, должно присутствовать, чтобы самолет взлетел. Например, у Boeing Dreamliner восемь колес с восемью тормозами, но самолет может взлететь, если работают как минимум шесть из них. Экипажу необходимо будет сообщить о проблеме, и все сломанные тормоза необходимо будет исправить, когда в следующий раз они придут на техническое обслуживание. Если проблем слишком много, диспетчеры могут решить заземлить самолет», — рассказал эксперт.