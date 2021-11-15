Пилот рассказал, когда вероятны задержки рейсов

В высокий летний туристический сезон задержки рейсов наиболее вероятны – и дело не только в погоде или забастовках – рассказал пилот Boeing 787 Dreamliner Чарли Пейдж The Points Guy. По его словам, самый высокий спрос на полеты приводит к тому, что неизбежно возникают проблемы из-за большой нагрузки на всю инфраструктуру.
«Проблемы с управлением воздушным движением, пропущенные слоты для выхода на посадку и задержки с «обращением» самолетов могут повлиять на время полета», — сказал эксперт. Далее он назвал следующие проблемы:
- Технические неполадки. Любая неисправность в самолете приводит к задержкам, но у авиакомпаний есть процедуры, чтобы попытаться уменьшить их вероятность. Одной из них есть список минимального оборудования (MEL). «У всех самолетов есть MEL, и все, что указано в списке, должно присутствовать, чтобы самолет взлетел. Например, у Boeing Dreamliner восемь колес с восемью тормозами, но самолет может взлететь, если работают как минимум шесть из них. Экипажу необходимо будет сообщить о проблеме, и все сломанные тормоза необходимо будет исправить, когда в следующий раз они придут на техническое обслуживание. Если проблем слишком много, диспетчеры могут решить заземлить самолет», — рассказал эксперт.
- Время работы персонала. Пилотам и бортпроводникам разрешается работать только определенное количество часов, далее по закону им обязаны предоставить отдых. В Европе это 2000 часов за 12 месяцев или 60 часов в семь дней, причем, конечно, есть ограничения на количество часов, которые экипаж может работать в день. «Если команда исчерпает лимит времени – даже если это из-за других задержек – они должны прекратить работу. В некоторых случаях это может означать более длительную, чем обычно, задержку, поскольку необходимо найти новую команду. Это может даже привести к отмене, если вовремя не найдется новый экипаж», — заявил пилот.
- «Оборот» самолетов. Чем больше туристов путешествует в летние месяцы, тем выше спрос на самолеты. В результате авиаперевозчиков очень плотные графики оборачиваемости – т.е. времени, затрачиваемого на маршрут туда-обратно, чтобы гарантировать, что достаточное количество самолетов прибудет к нужным пунктам назначения в нужное время. Но если есть задержка на одном рейсе, это может повлиять на остальные маршруты этого самолета, что приводит к задержке следующих регулярных рейсов. В России, отметим, этот спецэффект неоднократно встречался у чартерных компаний, когда задержка одного рейса по техническим проблемам приводила к массовым задержкам.
- Пропущенные слоты. Самолеты имеют определенные временные интервалы в аэропортах, которые определяют, когда им разрешено взлетать или приземляться – все это организовано Службой управления воздушным движением. Если лайнер по каким-то причинам пропустил «свой» слот, нужно будет дождаться следующего доступного слота, что, очевидно, может означать задержки, если это напряженный день в аэропорту. «В летние месяцы и дни напряженных полетов сотрудники службы управления воздушным движением испытывают большее давление, чем обычно, чтобы вылетать вовремя. По этой же причине экипаж предпочитает сажать пассажиров, даже если перед вылетом происходит длительная задержка, чтобы они могли быть готовы к вылету в любую минуту», — отметил пилот.