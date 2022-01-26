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Названі найгостинніші місця планети для туристів

Гліб Парфененко
Названі найгостинніші місця планети для туристів

Рейтинг найгостинніших місць планети у 2022 році склав сервіс Booking.com.

Так, до списку найгостинніших місць очолив італійське місто Матера. Стародавнє печерне місто відоме скальними поселеннями, внесеними до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Наступним гостинністю названо словенський Блед, а на третьому місці опинився тайванський Тайдун, переможець 2020 року.

Крім того, до списку увійшли грецький Нафпліон, іспанське місто Толедо, Монті-Верді в Бразилії, бельгійський Брюгге, індонезійський Нуса-Лембонган, Понта-Делгада на Азорських островах та в’єтнамський Хойан.

Найбільш гостинними сервіс назвав регіони.

Тайдун (Тайвань), Тасманія (Австралія) та Нова Шотландія (Канада). Найкращим визнано Горенський регіон у Словенії.

Раніше ми писали про міста Європи, де дуже шумно жити.

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