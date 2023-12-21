Мальовниче чеське місто обрали новою різдвяною столицею Європи

Друге за величиною місто Чехії Брно обрали різдвяною столицею Європи на 2024 рік (серед міст із населенням понад 100 тисяч осіб).

Відповідне рішення міжнародного журі було опубліковано на сайті The European Capital of Christmas.

“Місто Брно є творчим різдвяним скарбом, через який саме місто передає свою туристичну та різдвяну привабливість з важливими соціальними та мікро-макроекономічними наслідками для міської структури”, – зазначили члени журі.

Також експерти нагадали, що місто радує туристів безліччю історичних пам’яток, у тому числі включених до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

При цьому ірландське місто Уотерфорд назвали найкращим європейським різдвяним містом серед населених пунктів із населенням менше 100 тисяч осіб.

Члени журі похвалили місто за різдвяну естетику та гармонію, досягнуту завдяки облаштуванню святкових ярмарків, висвітленню та збереженню локальних нематеріальних культурних традицій.

Спеціальну нагороду журі отримав муніципалітет Альманса в Іспанії як найкращий крихітний різдвяний напрямок – тут проживає лише близько 600 осіб.