7 чудес світу, які потрібно відвідати кожному

На планеті існують місця, ніби створені для зйомок фільмів про інші світи та загадкові цивілізації минулого. Опинившись там, перше, що хочеться сказати: “Це фантастика”. І все-таки це не кіно, а дива природи.

Гейзер Флай, США

Гейзер у пустелі – явище саме по собі незвичайне, а якщо він виглядає як інопланетне чудовисько, що невпинно вивергає фонтани окропу, тим більше. Побачити це диво природи можна у штаті Невада.

На початку ХХ століття в цих місцях люди шукали воду для зрошення, а заразом виявили геотермальне джерело. Свердловину закинули, але в 60-х роках вода все ж таки вирвалася назовні, утворивши невеликий фонтан, навколо якого згодом наросли хитромудрі карбонатно-кальцієві утворення конічних форм.

Незвичайний марсіанський колір цій кам’яній квітці подарували термофільні водорості, що процвітали в гарячій, багатій на мінерали воді, що безперервно надходить з підземного резервуара.

Стежка велетнів, Північна Ірландія

Дорога гігантів, включена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, – це не лише дивовижна природна формація, а й місце, оповите безліччю міфів.

Згідно з однією з легенд, гігант Фінн Маккоул створив цю стежку, щоб перетнути Ірландське море і битися зі своїм грізним і не менш великим супротивником із Шотландії.

Насправді все набагато прозаїчніше: гігантські базальтові стовпи, що йдуть в океан, утворилися близько 60 мільйонів років тому в результаті інтенсивної вулканічної діяльності. Втім, це не заважає багатьом туристам вважати, що Дорога гігантів має містичну силу, і їхати туди у пошуках натхнення, спокою та енергетичної підзарядки.

Печера тростинної флейти, Китай

Печера тростинної флейти – найбільша та мальовнича карстова печера Китаю. Цей підземний лабіринт сформувався дома древнього океану понад 180 мільйонів років тому, яке стіни, що несуть відбиток тих давніх часів, викреслені химерно переплітаються сталактитами і сталагмітами, більше схожими на казкові статуї, а чи не на творіння природи.

Штучне неонове підсвічування посилює ефект занурення в інші світи і робить печеру схожою на декорації до якогось фантастичного фільму.

Хвиля Аризони, США

На кордоні штатів Аризона та Юта у США є справжнє королівство кривих дзеркал. Мова про незвичайну гірську структуру з пісковику часів юрського періоду під назвою “Хвиля”.

Своїм неземним ландшафтом цей геологічний феномен завдячує звичайному дощу та вітру. Під їх впливом на шаруватих піщаних скелях почали з’являтися химерні візерунки. А буяння фарб створили мінерали, що окислилися під дією ґрунтових вод.

Впадина Данакіль, Ефіопія

Упадина Данакіль — одне з найнижчих і найспекотніших місць на планеті, а її рельєф — прямий доказ дихання Землі.

Природне диво знаходиться у низинній частині Східно-Африканської ущелини – однієї з найактивніших зон розщеплення земної кори. Постійна тектонічна активність робить цю область справжньою лабораторією вивчення геологічних процесів.

Валуни Моєракі, Нова Зеландія

Узбережжя пляжу Коекохе відоме своїми незвичайними округлими гігантськими каменями, які лежать тут мільйони років, охороняючи таємниці цієї землі.

Найбільші з них досягають трьох метрів у діаметрі та важать десятки тонн. Ці кулі називали і скам’янілими яйцями динозаврів, і подарунком інопланетян, і слідами аварії міфічного каное Арайтеуру, але насправді їх автор – природа. Робота над цим унікальним об’єктом, за оцінками вчених, зайняла 5 мільйонів років.

Фінгалова печера, Шотландія

Величезний арковий прохід Фінгалової — як портал в інший світ. Усередині вас чекають величезні зали, прикрашені хитромудрими сталактитами і сталагмітами, які відбиваються в темних водних дзеркалах, через що створюється враження подвійного світу – надводного та підводного.

Стіни вапняних скель огорнуті химерними візерунками, що нагадують морську піну, завдяки чому здається, що ви подорожуєте всередині неймовірної гротескної картини.

Посилює ефект нереальності того, що відбувається, унікальна акустика печери: кожен крок і кожне слово розноситься по нескінченних залах, доповнюючи вашу подорож спеціальним саундтреком.