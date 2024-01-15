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Топ найкращих напрямків 2024 року визначив сервіс Booking

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Топ найкращих напрямків 2024 року визначив сервіс Booking
Pixabay

Популярний сервіс бронювання житла Booking представив власний рейтинг найкращих напрямків для подорожей у 2024 році.

Список відкриває Беппу у Японії. Він включає вісім містечок, що стоять на гарячих джерелах. Кожен онсен по-своєму унікальний, пропонує сучасні, добре обладнані купальні з термальними водами та готелі, де можна зупинитися на ніч.

Варто зазначити, що до рейтингу не увійшли найпопулярніші європейські столиці. Навпаки, список відрізняють маловідомі напрямки, які цікаво вивчити майже кожному мандрівнику.

Топ-10 виглядає так:

  1. Беппу (Японія),
  2. Валкенбург (Нідерланди),
  3. Влера (Албанія),
  4. Хемніц (Німеччина),
  5. Роторуа (Нова Зеландія),
  6. Панглао (Філіппіни),
  7. Кернс (Австралія),
  8. Буенос-Айрес (Аргентина),
  9. Портланд (США),
  10. Меріда (Мексика).

Дізнатися про кожне місто докладніше можна за посиланням.

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