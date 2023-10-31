На всі випадки: найкорисніші мобільні додатки для туристів

З появою смартфонів у нашому повсякденному житті туризм став простішим і зручнішим завдяки безлічі додатків, розроблених для мандрівників.

Незалежно від того, чи ви вирушаєте у довгоочікувану відпустку або в коротку подорож, у вас є доступ до безлічі інструментів, які зроблять вашу поїздку приємною та організованою.

Google Maps

Ця навігаційна програма безцінна для туристів. Воно надає детальні карти, вказівки про маршрут, інформацію про визначні пам’ятки та навіть оцінки ресторанів та готелів.

TripAdvisor

Якщо ви хочете дізнатися думку інших мандрівників про ресторани, готелі та місцеві активності, то TripAdvisor для вас. Тут можна знайти безліч відгуків та рекомендацій.

Airbnb

Ця програма надає доступ до альтернативного житла по всьому світу. Ви можете орендувати квартиру, будинок або кімнату, що може стати більш затишним та економічним варіантом, ніж готель.

Couchsurfing

Якщо ви хочете набути унікального досвіду та познайомитися з місцевими жителями, Couchsurfing допоможе вам знайти безкоштовне місце для ночівлі та нових друзів.

Booking.com

Програма допоможе знайти місце для проживання. Booking.com пропонує широкий вибір готелів, апартаментів та хостелів з відгуками та оцінками інших мандрівників.

Uber або Bolt

Якщо вам потрібно швидко і зручно переміщатися містом, таксі-додатки, такі як Uber або Bolt, надають простий та зручний спосіб замовлення транспорту.

Guides by Lonely Planet

Це офіційний додаток Lonely Planet, який надає інформацію про місцеві визначні пам’ятки, ресторани та інші місця.

XE Currency

Якщо вам потрібно знати актуальні обмінні курси, XE Currency допоможе вам швидко конвертувати валюти та розуміти вартість товарів та послуг.

Google Translate

Якщо ви не володієте місцевою мовою, Google Translate допоможе вам перекласти тексти та навіть розмовляти з місцевими жителями завдяки функції голосового перекладу.

Trail Wallet

Додаток буде корисним для тих, хто планує вести бюджет під час подорожі. Trail Wallet допоможе відстежувати витрати та переконатися, що ви не перевищуєте свій бюджет.

Omio

Omio – це програма, яка порівнює різні варіанти транспорту, включаючи автобуси, і допомагає знайти оптимальний маршрут.

WiFi Map

Ця програма дозволяє знаходити безкоштовні та загальнодоступні точки Wi-Fi у різних частинах світу, що може бути корисно для економії даних та спілкування.

Сучасні технології спростили багато щоденного життя людини. Програми для туристів стали нашими надійними супутниками, надаючи інформацію про місцеві визначні пам’ятки, ресторани, маршрути, бронювання квитків і навіть обмін валюти. Вони економлять час та гроші, допомагають у навігації, роблячи наші подорожі більш організованими та приємними.

Раніше ми писали про найбезпечніші країни для жінок-мандрівниць у 2023 році. Читати тут.