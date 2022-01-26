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Названы самые гостеприимные места планеты для туристов

Глеб Парфененко
Названі найгостинніші місця планети для туристів

Рейтинг самых гостеприимных мест в 2022 году составил сервис Booking.com.

Так, в список самых гостеприимных мест возглавил итальянский город Матера. Древний пещерный город известен скальными поселениями, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Следующим гостеприимством назван словенский Блед, а на третьем месте оказался тайваньский Тайдун, победитель 2020 года.

Кроме того, в список вошли греческий Нафплион, испанский город Толедо, Монти Верди в Бразилии, бельгийский Брюгге, индонезийский Нуса-Лембонган, Понта-Делгада на Азорских островах и вьетнамский Хойан.

Наиболее гостеприимным сервис назвал регионы.

Тайдун (Тайвань), Тасмания (Австралия) и Новая Шотландия (Канада). Лучшим признан Горенский регион в Словении.

Раньше мы писали о городах Европы, где очень шумно жить.

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