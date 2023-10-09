У Туреччині поширився новий вид обману туристів під час бронювання готелів

У Туреччині поширився новий вид обману туристів під час бронювання: шахраї виявили вразливість у сервісі BookingCom, і майже легально вичавлюють із туристів гроші. При цьому сервіс не поспішає повертати потерпілим кошти.

Турецьке туристичне видання Turizm Guncel заявило, що постраждалим, що розкрив цю схему, виявився британський громадянин турецького походження, який був обдурений через BookingCom, де він зробив бронювання номера в готелі Ada Julian в Мармарисі на новий рік, причому скасування передбачалося безкоштовним.

Як розповів постраждалий турист, він отримав електронного листа від готелю Ada Julian через BookingCom, в якому йшлося: «підтвердіть бронювання». Як тільки він натиснув на вказане посилання, плату за бронювання, яке мало бути списано 19 грудня, було списано з його рахунку в цей момент. Обурений турист скасував бронювання і став чекати на повернення коштів, оскільки скасування було безкоштовним.

Але тут і з’ясувалися подробиці: повернення коштів, яке мало бути здійснено протягом 3 днів, так і не було зроблено. У «Букінгу» туристу спочатку пообіцяли, що повернення буде здійснено протягом 7-12 днів. Але повернення не було і за місяць.

Таким чином з’ясувалося, що Booking має вразливість — і через сервіс почало відбуватися нове шахрайство. «Шахраї, які зламали готель на сервісі, надсилають вам електронний лист з підтвердженням від імені готелю через BookingCom. Коли ви натискаєте цей лист, гроші знімаються з вашого рахунку за посиланням. У ході свого дослідження я зрозумів, що є багато людей, які були обдурені в такий спосіб», – заявив турист.

При цьому в готель гроші не надходять. Навіть вдалося з’ясувати, що гроші виводить кіпрська компанія з виробництва казино, ігор і криптовалют Hellcase, пише видання.

BookingCom повідомляє: “Наша служба безпеки розслідує інцидент”, але результату немає і відшкодування не виплачується. При цьому в банку заявили, що повернуть гроші своєму клієнту, якщо від BookingCom буде отримано офіційного листа про те, що їх зламали.

Тут є серйозна вразливість безпеки. На сайті компанії BookingCom у панелі клієнтів є розділ обслуговування клієнтів як для готелю, так і для Booking. Тут виникає пролом у безпеці, звідси проникають хакери та атакують вас, і ваша інформація вкрадена», – додав турист. Він закликає своїх «побратимів на нещастя» не переходити на посилання в листах, відправлених об’єктом розміщення через Booking.