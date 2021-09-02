З 6 вересня в поїздах в Туреччині – тільки вакциновані або з негативним тестом ПЛР

З 6 вересня тільки вакциновані люди або люди, які дали негативний результат тесту на ПЛР, зроблений за 48 годин до поїздки, зможуть подорожувати потягами в Туреччині, повідомляє турецьке телебачення NTV.

“Відповідно до наказу МВС в рамках заходів по боротьбі з розповсюдженням COVID-19 наші пасажири, які подорожують поїздом (для далеких поїздок), повинні будуть надати довідку про вакцинацію або негативний результат ПЛР. Зроблену максимум за 48 годин до відправлення. Успішна боротьба з COVID-19 можлива тільки в тому випадку, якщо ми всі будемо надзвичайно пильні”, – сказав Хасан Пезюк, генеральний директор Турецьких державних залізниць.

Минулого тижня міністерство внутрішніх справ оголосило, що з 6 вересня в Туреччині буде потрібно пройти тест на ПЛР для нещеплених людей при відвідуванні театрів, кінотеатрів, концертних залів і міжміських поїздках.