С 6 сентября в поездах в Турции — только вакцинированные или с отрицательным тестом ПЦР

С 6 сентября только вакцинированы люди или люди, которые дали отрицательный результат теста на ПЦР, сделанный за 48 часа до поездки, смогут путешествовать поездами в Турции, сообщает турецкое телевидение NTV.

«В соответствии с приказом МВД в рамках мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 наши пассажиры, путешествующие поездом (для дальних поездок), должны будут предоставить справку о вакцинации или отрицательный результат ПЦР. Сделанное максимум за 48 часов до отправления. Успешная борьба с COVID-19 возможна только в том случае, если мы все будем очень бдительны», — сказал Хасан Пезюк, генеральный директор Турецких государственных железных дорог.

На прошлой неделе министерство внутренних дел объявило, что с 6 сентября в Турции потребуется пройти тест на ПЦР для непривитых людей при посещении театров, кинотеатров, концертных залов и междугородних поездках.