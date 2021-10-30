Як дістатися до шести найкращих пляжів на околицях Стамбула

У першій половині 20 століття в Стамбулі, що омивається з усіх боків водою, процвітала пляжна культура, але швидке зростання населення і урбанізація витіснили місця для купання з центру міста. Хоча у верхній частині Босфору все ще є кілька пляжів (plaj), більшість можливостей увійти у воду, а не просто дивитися на неї, знаходяться або на Чорному морі на північ від міста, або на Мармуровому морі на південь від нього.

У популярних місцях для купання більшу частину берегової лінії заселили пляжні клуби – від найпростіших до розкішних. Зазвичай вони беруть щоденну плату за користування однією зі своїх парасольок (şemsiye) та пластикових шезлонгів (şezlong), хоча деякі з них вимагають мінімальної купівлі їжі та напоїв. У пляжних клубах є туалети, зони для перевдягання, душові в приміщенні або на відкритому повітрі і зазвичай кафе або ресторан. Увечері у вихідні деякі пляжні клуби перетворюються на місця для вечірок з діджеями і танцями. Гарячі місця можуть змінюватись в залежності від сезону, як і назви та власники пляжних клубів.

Інший варіант – громадські пляжі (halk plajları), які безкоштовні та іноді пропонують основні зручності, але можуть бути переповнені і не завжди знаходяться у найчистіших або наймальовничіших місцях. Загалом, стамбульські пляжі не йдуть у жодне порівняння з пляжами в інших частинах Туреччини, але якщо ви хочете поринути під час відвідування міста, ось шість найкращих варіантів на околицях.

Принцеві острови (Адалар)

Найкращий пляж для одноденної поїздки зі Стамбула

Принцеві острови (Адалар), розташовані біля узбережжя Стамбула в Мармуровому морі, привабливо видно з материка в ясний день і є однією з найпопулярніших одноденних екскурсій зі Стамбула як серед мешканців, так і серед гостей міста. На чотирьох основних островах – Бююкада, Хейбеліада, Бургазада та Кіналіада – є пляжі – суміш піщаних берегів, скелястих берегових ліній, дерев’яних або бетонних платформ для купання, встановлених над водою, – та безліч пляжних клубів. Вирушайте від поромних причалів у бік і задніх боків островів – там спокійніше і вода для купання краще. Особливо гарні місця є на Бургазаді та Кіналіаді. До меншого острова, Седеф-Адасі, складніше дістатися на поромі, але його пляжні клуби пропонують човнове обслуговування з Бююкади.

Якщо ви втомитеся засмагати і купатися, ви можете прогулятися вільними від машин вулицями острова – в ідеалі з морозивом в руках – подивитися на величні старовинні особняки і зазирнути в маленькі бутіки, піднятися до монастирів на вершині пагорба з панорамними краєвидами або повечеряти рибою. Прекрасна поїздка на поромі – від однієї години до однієї години і 45 хвилин на кожну сторону в залежності від острова, який ви відвідуєте, – це частина пам’ятки.

Шиле та Агва

Найкращий пляж для відпочинку на вихідні

Чорноморські міста Шиле та Агва, розташовані на далекому сході від Стамбула, тягнуться вздовж порізаної берегової лінії, усіяної піщаними пляжами. Крім піску, в обох містах є безліч розваг, визначних пам’яток та варіантів розміщення, щоб провести тут цілі вихідні. У Шилі є історичний маяк середини 19 століття та рибні ресторани в гавані, а в Агве річки-близнюки звиваються вглиб від пляжів, повз кафе, ресторани та готелі. Ви можете покататися на човні річкою або дослідити довколишні ліси пішки.

Кільос

Найкращий пляж для занять водними видами спорту

Чорне море розбивається об піщані береги вздовж північного узбережжя Стамбула на захід від міста Кільос (також відомого як Кумкей, або “Піщане село”). Сильні вітри та хвилі приваблюють сюди любителів серфінгу (sörf) та кайтбордингу (uçurtma sörfü); кілька шкіл пропонують уроки та прокат. (Серфери також віддають перевагу скелястому узбережжю навколо Румелі Фенері, розташованому далі на схід). Ті ж умови, плюс періодичні підводні течії, змушують купальників дотримуватись особливої ​​обережності і залишатися в спеціально відведених місцях, де вода місцями залишається на глибині заходу в море. Пляжні клуби в Кільосі варіюються від сімейних до “дивись і дивись” і користуються величезною популярністю у літні вихідні та святкові дні, тому чекайте великого руху на в’їзді та виїзді з району.

Природний парк Чилінгоз

Найкращий пляж для відпочинку на природі

Цей лісовий заповідник на північно-західній околиці Стамбула має кілька пляжів уздовж чорноморського узбережжя, включаючи кілька пляжів у невеликому містечку Ялик і його околицях. Місця для проживання тут сільські – подумайте про кемпінги та бунгало, – а під’їзні шляхи можуть бути нерівними. У природному парку площею 45 акрів (tabiat parkı), розташованому далеко від пляжу, є озера, печери та водоспади, які можна досліджувати серед букових, вільхових та дубових дерев.

Суадія та Каддебостан

Найкращий пляж для прийняття сонячних ванн у міських умовах

На азіатській (анатолійській) стороні Стамбула, в районах Суадії та прилеглому Каддебостані, є невеликі пляжні смуги поряд з прибережними парками та набережними. Чистота води та піску може бути різною, але близькість до центру міста важко перевершити для швидкого прийняття сонячних ванн чи плавання. У Каддебостан також є центр віндсерфінгу. Вздовж берега працює прокат велосипедів, а поблизу не бракує місць, де можна перекусити або випити.

Мармурові острови

Найкращий пляж для спокійного сімейного відпочинку

Розташовані далі від Стамбула, ніж Принцеві острови, але менш завантажені туристами, Мармурові острови мають невелике цілорічне населення, а також літні будинки турецьких сімей. На острові Авша (Avşa Adası) найбільший вибір пляжів і найбільше нічного життя, тоді як пляжні курорти на зеленому, гористому острові Мармара (Marmara Adası) спокійніші. Острів Мармуровий був важливим джерелом мармуру в давнину, і деякі реліквії візантійського та османського минулого досі розкидані навколо. На обох островах можна орендувати численні квартири та вілли, що робить їх хорошим варіантом для сімей або груп, які воліють більше простору, ніж пропонує готель, або хочуть оселитися на більш тривалий термін, щоб пожити в домашній обстановці.