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Туреччина робить ставку на багатих туристів та побудує 295 готелів категорії 4 та 5 зірок

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туреччина робить ставку на багатих туристів та побудує 295 готелів категорії 4 та 5 зірок
Photo by Zoyalex Chaptor on Unsplash

За 2024/2025 рік у Туреччині збудують та здадуть в експлуатацію 295 готелів категорії 4 та 5*, в яких зможуть розміститися близько 110 тис. гостей. Про це повідомляє у п’ятницю, 9 лютого, турецьке видання turizmnews.com. Інвестиції становитимуть близько 76 млрд турецьких лір.

Нові комплекси з’являться у трьох основних туристичних регіонах із розвиненою інфраструктурою, де гості без жалю будуть смітити грошима на розваги, – це Стамбул, Анталія та Мугла.

Будівництво якісних готелів йде в рамках нової стратегії, яку останнім часом почали активно просувати турецька влада: «Країна має позбутися іміджу країни дешевого відпочинку». Як заявив президент Федерації готельєрів Туреччини Еркан Ягджі, у 2024 році «надзвичайно важливо думати про доходи від туризму, а не про кількість туристів».

До речі, за минулий рік туристи поповнили турецьку скарбницю на 54,3 млрд доларів, що на 16,9% вище за показники 2022 року. При цьому до позначки 49,2 млн зросла і кількість туристів. Це шостий показник у світі після Франції, Іспанії, США, Китаю та Італії.

Проте турки збираються потіснити найближчих конкурентів за рейтингом і заявляють про плани прийняти 2024 року 60 млн туристів, які залишать за відпочинок 60 млрд доларів.

За даними на кінець минулого року, у Туреччині знаходиться понад 20,1 тис. сертифікованих готелів із сукупним номерним фондом 1,7 млн місць.

Велике будівництво готелів високого рівня в Туреччині йде з розрахунком на залучення платоспроможних іноземців.

Логічним рішенням має стати держпідтримка будівництва якісних готелів та створення центрів тяжіння платоспроможних туристів, здатних конкурувати з іноземними курортами.

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