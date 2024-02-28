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Названі найдоступніші міста у світі для експатів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі найдоступніші міста у світі для експатів
Photo by Marlin Clark on Unsplash

Greenback проаналізувала дані від Trading Economics та Expatistan, щоб оцінити вартість життя у 184 країнах та 43 великих містах, передає Time Out.

Дослідження врахувало як витрати на індивідуальне проживання, так і на сім’ю із чотирьох осіб. Найдешевшим містом у світі для експатів виявився Кейптаун, столиця Південної Африки. Середня місячна вартість життя тут становить близько 1447 доларів для однієї особи та 2694 долари для сім’ї.

На другому місці розташувався Денпасар, провінційна столиця Балі. Це найдешевший напрямок для сім’ї, з місячною вартістю життя близько 2678 доларів та 1516 доларів для однієї людини.

Дослідження також виявило найдорожчі місця для експатів, серед яких Сан-Франциско, Сінгапур та Лондон посіли три перші місця.

10 міст із найнижчою вартістю життя для експатів:

  1. Кейптаун, Південна Африка;
  2. Денпасар, Індонезія;
  3. Афіни, Греція;
  4. Мехіко, Мексика;
  5. Бангкок, Таїланд;
  6. Глазго, Великобританія;
  7. Стамбул, Туреччина;
  8. Лісабон, Португалія;
  9. Барселона, Іспанія;
  10. Бірмінгем, Великобританія.

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