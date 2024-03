Сім готелів Туреччини увійшли до списку найкращих у світі

Сім готелів Туреччини було визнано найкращими у світі за версією Forbes Travel Guide.

Щорічний путівник Forbes Travel Guide представив свій традиційний оновлений рейтинг туристичних напрямків.

Серед готелів найкращими у світі було визнано шість готелів Стамбула (Address Istanbul, Çırağan Palace Kempinski Istanbul, Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul Raffles Istanbul) і один готель у Бодрумі – Mandarin Oriental Bodrum.

Експерти Forbes Travel Guide складають свої рейтинги на основі незалежних оцінок інспекторів, які інкогніто зупиняються в готелях і відвідують ресторани по всьому світу. Вони перевіряють заклади на відповідність майже 900 суворим критеріям і стандартам якості. Особлива увага приділяється сервісу, який становить 70% підсумкової оцінки.