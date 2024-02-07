Турецький мегаполіс став новим найбільш відвідуваним містом світу

Найбільше місто Туреччини Стамбул стало найвідвідуванішим містом світу за підсумками 2023 року.

Як пише видання Time Out з посиланням на свіжі дані Euromonitor International, минулого року це розкішне турецьке місто відвідало 20,2 мільйона туристів. При цьому очікується, що у 2024 році Стамбул прийме ще більше гостей. Зростання числа туристів пов’язують з нещодавно спрощеним візовим режимом для громадян США та Канади, які відвідують Туреччину.

Другий рядок у рейтингу найбільш відвідуваних міст світу дістався британській столиці Лондону (18,8 мільйона туристів), а третій зайняв найбільше місто ОАЕ Дубай (16,8 мільйона гостей).

Топ-10 найбільш відвідуваних міст світу у 2023 році

1. Стамбул (Туреччина).

2. Лондон (Велика Британія).

3. Дубай (ОАЕ).

4. Анталія (Туреччина).

5. Париж (Франція).

6. Гонконг.

7. Бангкок (Таїланд).

8. Нью-Йорк (США).

9. Канкун (Мексика).

10. Мекка (Саудівська Аравія).