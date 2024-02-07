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Турецький мегаполіс став новим найбільш відвідуваним містом світу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В'їзд до історичного центру Стамбула планують зробити платним
Pixabay

Найбільше місто Туреччини Стамбул стало найвідвідуванішим містом світу за підсумками 2023 року.

Як пише видання Time Out з посиланням на свіжі дані Euromonitor International, минулого року це розкішне турецьке місто відвідало 20,2 мільйона туристів. При цьому очікується, що у 2024 році Стамбул прийме ще більше гостей. Зростання числа туристів пов’язують з нещодавно спрощеним візовим режимом для громадян США та Канади, які відвідують Туреччину.

Другий рядок у рейтингу найбільш відвідуваних міст світу дістався британській столиці Лондону (18,8 мільйона туристів), а третій зайняв найбільше місто ОАЕ Дубай (16,8 мільйона гостей).

Топ-10 найбільш відвідуваних міст світу у 2023 році

1. Стамбул (Туреччина).
2. Лондон (Велика Британія).
3. Дубай (ОАЕ).
4. Анталія (Туреччина).
5. Париж (Франція).
6. Гонконг.
7. Бангкок (Таїланд).
8. Нью-Йорк (США).
9. Канкун (Мексика).
10. Мекка (Саудівська Аравія).

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