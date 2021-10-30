Как добраться до шести лучших пляжей в окрестностях Стамбула

В первой половине 20 века в омываемой со всех сторон водой Стамбуле процветала пляжная культура, но быстрый рост населения и урбанизация вытеснили места для купания из центра города. Хотя в верхней части Босфора все еще есть несколько пляжей (plaj), большинство возможностей войти в воду, а не просто смотреть на нее, находятся либо на Черном море к северу от города, либо на Мраморном море к югу от него.

В популярных местах для купания большую часть береговой линии заселили пляжные клубы – от самых простых до роскошных. Обычно они берут ежедневную плату за пользование одним из своих зонтов (şemsiye) и пластиковых шезлонгов (şezlong), хотя некоторые из них требуют минимальной покупки еды и напитков. В пляжных клубах есть туалеты, зоны для переодевания, душевые в помещении или на открытом воздухе и обычно кафе или ресторан. Вечером в выходные некоторые пляжные клубы превращаются в места для вечеринок с диджеями и танцами. Горячие места могут меняться в зависимости от сезона, как и названия и владельцы пляжных клубов.

Другой вариант – общественные пляжи (halk plajları), которые бесплатны и иногда предлагают основные удобства, но могут быть переполнены и не всегда находятся в самых чистых или живописных местах. В общем, стамбульские пляжи не идут ни в какое сравнение с пляжами в других частях Турции, но если вы хотите погрузиться во время посещения города, вот шесть лучших вариантов в окрестностях.

Принцевые острова (Адалар)

Лучший пляж для однодневной поездки из Стамбула

Принцевые острова (Адалар), расположенные у побережья Стамбула в Мраморном море, привлекательно видны с материка в ясный день и являются одной из самых популярных однодневных экскурсий из Стамбула как среди жителей, так и среди гостей города. На четырех основных островах – Бююкада, Хейбелиада, Бургазада и Киналиада – есть пляжи – смесь песчаных берегов, скалистых береговых линий, деревянных или бетонных платформ для купания, установленных над водой, – и множество пляжных клубов. Отправляйтесь от паромных причалов в сторону и задних сторон островов – там спокойнее и вода для купания лучше. Особенно хороши места на Бургазаде и Киналиаде. К меньшему острову, Седеф-Адасе, сложнее добраться на пароме, но его пляжные клубы предлагают лодочное обслуживание из Бююкады.

Если вы устанете загорать и купаться, вы можете прогуляться свободными от машин по улицам острова – в идеале с мороженым в руках – посмотреть на величественные старинные особняки и заглянуть в маленькие бутики, подняться к монастырям на вершине холма с панорамными видами или поужинать рыб. Прекрасная поездка на пароме – от одного часа до одного часа и 45 минут на каждую сторону в зависимости от посещаемого острова – это часть достопримечательности.

Шило и Агва

Лучший пляж для отдыха на выходные

Черноморские города Шиле и Агва, расположенные на дальнем востоке от Стамбула, тянутся вдоль изрезанной береговой линии, усеянной песчаными пляжами. Помимо песка, в обоих городах есть множество развлечений, достопримечательностей и вариантов размещения, чтобы провести здесь целые выходные. В Шили есть исторический маяк середины 19 века и рыбные рестораны в гавани, а в Агве реки-близнецы извиваются вглубь от пляжей, мимо кафе, ресторанов и гостиниц. Вы можете прокатиться на лодке по реке или исследовать близлежащие леса пешком.

Килос

Лучший пляж для занятий водными видами спорта

Черное море разбивается о песчаные берега вдоль северного побережья Стамбула к западу от города Килос (также известного как Кумкей, или «Песчаная деревня»). Сильные ветры и волны привлекают любителей серфинга (sörf) и кайтбординга (uçurtma sörfü); несколько школ предлагают уроки и прокат. (Серферы также предпочитают скалистое побережье вокруг Румели Фенери, расположенном далее к востоку). Те же условия, плюс периодические подводные течения, заставляют купальников соблюдать особую осторожность и оставаться в специально отведенных местах, где вода местами остается на глубине заката в море. Пляжные клубы в Килосе варьируются от семейных до «смотри и смотри» и пользуются огромной популярностью в летние выходные и праздничные дни, поэтому ждите большого движения на въезде и выезде из района.

Природный парк Чиллингоз

Лучший пляж для отдыха на природе

Этот лесной заповедник на северо-западной окраине Стамбула располагает несколькими пляжами вдоль черноморского побережья, включая несколько пляжей в небольшом городке Ялик и его окрестностях. Места для проживания здесь деревенские – подумайте о кемпингах и бунгало – а подъездные пути могут быть неровными. В природном парке площадью 45 акров (tabiat parkı), расположенном вдали от пляжа, есть озера, пещеры и водопады, которые можно исследовать среди буковых, ольховых и дубовых деревьев.

Суадия и Каддебостан

Лучший пляж для принятия солнечных ванн в городских условиях

На азиатской (анатолийской) стороне Стамбула, в районах Суадии и близлежащем Каддебостане, есть небольшие пляжные полосы рядом с прибрежными парками и набережными. Чистота воды и песка может быть разной, но близость к центру города трудно превзойти для быстрого принятия солнечных ванн или плавания. В Каддебостане также есть центр виндсерфинга. Вдоль берега работает прокат велосипедов, а поблизости хватает мест, где можно перекусить или выпить.

Мраморные острова

Лучший пляж для спокойного семейного отдыха

Расположенные дальше от Стамбула, чем Принцевы острова, но менее загруженные туристами, Мраморные острова имеют небольшое круглогодичное население, а также летние дома турецких семей. На острове Авша (Avşa Adası) самый большой выбор пляжей и самая ночная жизнь, тогда как пляжные курорты на зеленом, гористом острове Мармара (Marmara Adası) более спокойны. Остров Мраморный был важным источником мрамора в древности, и некоторые реликвии византийского и османского прошлого все еще разбросаны вокруг. На обоих островах можно арендовать многочисленные квартиры и виллы, что делает их хорошим вариантом для семей или групп, предпочитающих больше простора, чем предлагает отель, или хотят поселиться на более длительный срок, чтобы пожить в домашней обстановке.