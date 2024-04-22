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ТуреччинаТуризм

У Туреччині вирує ураган: вітер зніс мінарет мечеті та дахи будівель

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині вирує ураган: вітер зніс мінарет мечеті та дахи будівель

У Туреччині внаслідок урагану постраждали населені пункти у різних провінціях. У Стамбулі падали дерева та залило метро, а у Чанкири сильний вітер зніс мінарет мечеті.

Згідно з даними, отриманими від 4-го регіонального управління метеорології, швидкість вітру досягала 68,4 кілометра на годину в центрі Анталії та 118 кілометрів на маяку Сіглік у районі Кемер.

В Ізмірі зафіксували потужний смерч. Біля району Єніфоча у Фочі він промчав узбережжям.

У Стамбулі внаслідок сильного дощу було затоплено станцію метро в районі Бахчелієвлер.

Ураган також пройшовся населеними пунктами: Самсун, Корум, Кастамону, Амасія, Синоп. Тут із будинків злетіли дахи, впали дерева, пошкоджені автомобілі.

Повідомлень про постраждалих та загиблих поки що не надходило.

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