У Туреччині вирує ураган: вітер зніс мінарет мечеті та дахи будівель

У Туреччині внаслідок урагану постраждали населені пункти у різних провінціях. У Стамбулі падали дерева та залило метро, а у Чанкири сильний вітер зніс мінарет мечеті.

Згідно з даними, отриманими від 4-го регіонального управління метеорології, швидкість вітру досягала 68,4 кілометра на годину в центрі Анталії та 118 кілометрів на маяку Сіглік у районі Кемер.

В Ізмірі зафіксували потужний смерч. Біля району Єніфоча у Фочі він промчав узбережжям.

У Туреччині внаслідок урагану постраждали населені пункти у різних провінціях. У Стамбулі падали дерева та залило метро, а у Чанкири сильний вітер зніс мінарет мечеті. pic.twitter.com/k2CfqeQiNQ — DIP (@dip_org_ua) April 22, 2024

У Стамбулі внаслідок сильного дощу було затоплено станцію метро в районі Бахчелієвлер.

Ураган також пройшовся населеними пунктами: Самсун, Корум, Кастамону, Амасія, Синоп. Тут із будинків злетіли дахи, впали дерева, пошкоджені автомобілі.

Повідомлень про постраждалих та загиблих поки що не надходило.