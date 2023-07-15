Величезний плавець, що стрімко рухався до берега, налякав відвідувачів пляжу в Туреччині.

Інцидент стався у середземноморських водах популярного курортного міста Кемер, яке розташоване в турецькій провінції Анталія. Відпочиваючі розгледіли у воді біля узбережжя великий плавець — у купальній зоні.

Прийнявши його за плавник акули і піддавшись паніці, туристи вибігли на берег, а деякі почали закидати “хижака” камінням. У світлі останніх трагічних подій у Єгипті це не дивно. Нагадаємо, що акула-людожер роздерла 23-річного хлопця на очах у батька на популярному єгипетському курорті Хургада.

Один із свідків події відобразив загальну паніку на камеру свого телефону. Опублікований у мережі ролик викликав бурхливе обговорення серед користувачів. На кадрах видно, як люди, що перебувають у воді, помітили рибу з плавцем, що плавала просто біля берега, і з криками кинулися до берега.

Пізніше стало відомо, що “акула”, яка налякала відпочиваючих, виявилася рибою-списом, яка не становить небезпеки для людей.

У риби-списа є характерний високий і гострий плавець – він же дорсальний, саме його туристи помилково можуть сприймати плавник кровожерного хижака. Він витягнутий вгору і має стрілоподібну форму, що нагадує спис або меч. Дорсальний плавець відіграє ключову роль у підтримці рівноваги, маневруванні та плаванні з високою швидкістю.

Що стосується акули, що роздерла туриста в Хургаді, її передадуть до музею.