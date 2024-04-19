Туристка із Сінгапуру зникла безвісти під час відпустки в Іспанії

Повідомляється, що 39-річна громадянка Сінгапуру прилетіла до міста Хавеа 4 квітня. Жінка забронювала номер до 10 числа. Проте 9 квітня туристка пішла з готелю та більше не повернулася. На свій рейс додому, запланованого на 10 квітня, вона також не з’явилася.

Співробітники готелю, в якому зупинялася туристка, розповіли, що всі її особисті речі залишились у номері.

Рідні жінки написали заяву про її зникнення до Міністерства закордонних справ та Громадянської гвардії. Поки що пошуки зниклої не дали результатів.