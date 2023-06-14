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Акулу, яка напала на росіянина в Єгипті, вирішили муміфікувати та передати до музею

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Мумію акули, що вбила росіянина, в Хургаді виставлять у музеї

Голова Національного інституту морських наук та рибальства в Єгипті доктор Амр Закарія Хаммуда розповів, що акула, яка роздерла російського туриста в Хургаді, буде передана до музею, передає Аrabic.rt.com.

Амр Хаммуда розповів, що акула-людожер була розкрита і муміфікована. Після того, як фахівці проведуть дослідження, щоб з’ясувати причину нападу хижака на людину, туша буде передана до музею морських наук.

Глава інституту також зазначив, що акули не харчуються людським м’ясом і будь-які зміни у їх поведінці вказують на загальні зміни у світі, які сприяють зміні поведінки тварин.

8 червня стало відомо, що тигрова акула роздерла 23-річного хлопця на очах у батька на популярному єгипетському курорті. Ролик із трагічним інцидентом з’явився в мережі того ж дня. Хижака вдалося зловити та зняти на відео.

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