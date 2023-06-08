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ЄгипетТуризм

У єгипетській Хургаді акула живцем з’їла росіянина в морі (відео)

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У єгипетській Хургаді акула живцем з'їла росіянина в морі (відео)

У цей час у морі було дуже багато інших відпочиваючих. Людей закликають не заходити у море.

Детальна інформація уточнюється.

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