В Анталії поліція цілодобово патрулює пляжі через виявлення тіл

Як повідомляє агентство DHA, поліцейські перейшли на цілодобове патрулювання 15-кілометрової берегової лінії у турецькій провінції Анталія після виявлення майже десятка тіл на пляжах за тиждень.

Практично всі загиблі виявилися нелегальними мігрантами, крім однієї турецької студентки, яка зникла кілька тижнів тому.

Власні перевірки на пляжах організовують і готелі.

Нагадаємо, починаючи з минулого тижня не менше восьми тіл було знайдено на пляжах у провінції Анталія, ще одне тіло винесло морем на берег у провінції Мугла.

Раніше посольство Лівану повідомляло, що в грудні під час руху у бік Кіпру аварію зазнав човен із 90 нелегалами.