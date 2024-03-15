У Туреччині набирає обертів скандал із цифровою туристичною валютою TourismX

Цифрова туристична валюта TourismX (TRMX) зареєстрована на біржі криптовалюту MEXC. Ініціатором виступив президент World Tourism Forum Булут Багджі, і саме його постраждалі тепер звинувачують у шахрайстві. В основі ідеї лежить інвестування у міжнародні туристичні проєкти. Передбачається, що покупці могли б використовувати TRMX для оплати окремих подорожей, наприклад, перельотів або готелів.

Однак ті, хто зараз взяли участь у цьому проєкті, критикують за бездіяльність міністрів турецького уряду і навіть президента країни. Інвестувати в проєкт TourismX наважилися різні представники турецького товариства — від держслужбовців до фрілансерів — проте замість прибутку, за їхніми словами, вони зазнали величезних збитків.

Сутність претензій учасників проєкту TourismX виклав юрист Ахмед Кешлі. За його підрахунками жертв обману з туристичною валютою вже навіть не сотні, а тисячі. До турецьких юристів для представлення їхніх інтересів у суді намагаються звернутися і постраждалі з інших країн. Жертви вважають, що Булут Багджі до 80% коштів від покупки TRMX вивів на рахунки своїх родичів.

Ахмед Кешлі уточнює, що всього учасники проєкту TourismX вклали у нього мільйони доларів. Причому, деякі вносили досить суттєві суми — до 600 тисяч доларів. Серед постраждалих є закордонні установи, наприклад, Міністерство туризму Чаду. Те, що відбувається, юрист порівняв з відомими криптовалютними аферами. За даними Ахмета Кешлі, Булут Багджі нині не мешкає в Туреччині і ховається від правосуддя.

Повернути гроші просить і уряд Чаду. Йдеться про 150 млн чадських франків (близько 500 тисяч доларів). Кошти надійшли двома платежами від Національної компанії з управління готелями SONEXHO. У листі уточнюється, що умови платежу не відповідають вимогам контракту, тож гроші необхідно повернути.

Тим часом, сам Булут Багджі в соціальних мережах продовжує активно повідомляти свою аудиторію про переговори і підготовку укладення нових контрактів з міністерствами і відомствами різних країн. Заходи World Tourism Forum продовжують проходити по всьому світу. Серед їхніх відвідувачів є й високопосадовці. Однак деякі джерела заявляють, що Булут Багджі вже не має відношення до відомого у туристичній галузі міжнародного бренду.