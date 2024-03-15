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У Туреччині набирає обертів скандал із цифровою туристичною валютою TourismX

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині набирає обертів скандал із цифровою туристичною валютою TourismX
Photo by Kanchanara on Unsplash

Цифрова туристична валюта TourismX (TRMX) зареєстрована на біржі криптовалюту MEXC. Ініціатором виступив президент World Tourism Forum Булут Багджі, і саме його постраждалі тепер звинувачують у шахрайстві. В основі ідеї лежить інвестування у міжнародні туристичні проєкти. Передбачається, що покупці могли б використовувати TRMX для оплати окремих подорожей, наприклад, перельотів або готелів.

Однак ті, хто зараз взяли участь у цьому проєкті, критикують за бездіяльність міністрів турецького уряду і навіть президента країни. Інвестувати в проєкт TourismX наважилися різні представники турецького товариства — від держслужбовців до фрілансерів — проте замість прибутку, за їхніми словами, вони зазнали величезних збитків.

Сутність претензій учасників проєкту TourismX виклав юрист Ахмед Кешлі. За його підрахунками жертв обману з туристичною валютою вже навіть не сотні, а тисячі. До турецьких юристів для представлення їхніх інтересів у суді намагаються звернутися і постраждалі з інших країн. Жертви вважають, що Булут Багджі до 80% коштів від покупки TRMX вивів на рахунки своїх родичів.

Ахмед Кешлі уточнює, що всього учасники проєкту TourismX вклали у нього мільйони доларів. Причому, деякі вносили досить суттєві суми — до 600 тисяч доларів. Серед постраждалих є закордонні установи, наприклад, Міністерство туризму Чаду. Те, що відбувається, юрист порівняв з відомими криптовалютними аферами. За даними Ахмета Кешлі, Булут Багджі нині не мешкає в Туреччині і ховається від правосуддя.

Повернути гроші просить і уряд Чаду. Йдеться про 150 млн чадських франків (близько 500 тисяч доларів). Кошти надійшли двома платежами від Національної компанії з управління готелями SONEXHO. У листі уточнюється, що умови платежу не відповідають вимогам контракту, тож гроші необхідно повернути.

Тим часом, сам Булут Багджі в соціальних мережах продовжує активно повідомляти свою аудиторію про переговори і підготовку укладення нових контрактів з міністерствами і відомствами різних країн. Заходи World Tourism Forum продовжують проходити по всьому світу. Серед їхніх відвідувачів є й високопосадовці. Однак деякі джерела заявляють, що Булут Багджі вже не має відношення до відомого у туристичній галузі міжнародного бренду.

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