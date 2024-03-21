У Туреччині заарештовано творця «цифрової монети туризму»

Як повідомляє видання Тurizm Guncel, великий скандал спалахнув навколо «цифрової монети туризму» TourismX (TRMX). Творця цієї криптовалюти Булута Багчі, громадянина Туреччини і колишнього голову Всесвітнього туристичного форуму (World Tourism Forum Institute), заарештували за шахрайство.

Багчі використав свою популярність та фотографії з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, щоб завоювати довіру туристів. Він запевняв, що його монета є «туристичним біткойном» і може бути використана для оплати різних послуг, включаючи готелі та авіаквитки.

У результаті Багчі обдурив близько 5 000 людей, створивши класичну фінансову піраміду. Загальна сума викрадених грошей складає близько 15 млн доларів. На вкрадені кошти шахрай набував рухомого та нерухомого майна для себе, своїх родичів та близьких друзів.

Генеральна прокуратура Стамбула вже розпочала розслідування справи. Очікується, що кількість постраждалих від дій шахрая збільшуватиметься.