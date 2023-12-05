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Спорт

Кріштіану Роналду пред’явлено позов на 1 мільярд доларів

На зірку футболу Кріштіану Роналду подано позов за просування Binance NFT. Позивачі вимагають відшкодування збитків на суму понад 1 мільярд доларів.

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Кріштіану Роналду пред'явлено позов на 1 мільярд доларів
GETTYIMAGES

На Кріштіану Роналду подано колективний позов за просування токенів NFT, які випустила криптовалютна біржа Binance. У заяві, яку позивачі подали у понеділок, сказано, що і португальська зірка футболу, і криптовалютна біржа зробили «неправдиві заяви» для просування колекції NFT «CR7», запущеної у листопаді 2022 року. Вони вимагають відшкодування збитків, що перевищують 1 мільярд доларів.

У колекції CR7 Binance були представлені зображення Роналду у семи позах. Нападник, який зараз грає за “Аль-Наср”, обіцяв “змінити світ NFT та вивести футбол на новий рівень”. Найдешевший із NFT CR7 коштував 77 доларів, коли був випущений напередодні торішнього чемпіонату світу з футболу, але тепер коштує лише 1 долар, як повідомляє видання BBC News. Позивачі стверджують, що і Роналду, і Binance знали, що їхня акція «націлена на споживачів, незнайомих із криптовалютою», тому мають понести відповідальність за втрати наївних вкладників.

Кріштіану Роналду пред'явлено позов на 1 мільярд доларів

Роналду — не перша знаменитість, якій подали позов за просування NFT або криптовалют. У грудні 2022 року в колективному позові стверджувалося, що Джастіну Біберу, Серене Вільямс, Періс Хілтон і декільком іншим відомим діячам заплатили за рекламу колекції цифрового мистецтва Bored Ape Yacht Club, яка вводить в оману.

Численні позови виникли не так на порожньому місці, а є прямим наслідком тієї ситуації, що склалася навколо NFT. Ще кілька років тому невзаємозамінні токени продавалися за десятки, іноді сотні тисяч доларів, а ажіотаж навколо картинок був такий великий, що з’явилася ціла категорія людей, які на цьому зробили величезний стан.

Але коли хайп затих, з’ясувалося, що картинки мало кому цікаві. Як повідомляє Forbes, продажі NFT впали на 92% порівняно з піком у 2021 році. Кількість колекціонерів також знизилася. У квітні 2022 року від сотень тисяч залишилося лише 14 тисяч.

Найгірше справи з вартістю окремих токенів. Ще рік тому їх купували за десятки, іноді сотні тисяч доларів, але зараз багато NFT втратили 50-90% від первісної вартості, а люди, які купили їх під час ажіотажу, залишилися без грошей.

Це і є основною причиною позовів, але навряд чи обдурені вкладники можуть на щось розраховувати: інвестиції — це ризик, а високих доходів не обіцяв ні Binance, ні Кріштіану Роналду.

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