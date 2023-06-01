На острові Балі туристів депортуватимуть за використання криптовалюти

Як повідомляє індонезійський портал Antara, влада острова Балі депортуватиме туристів за оплату товарів і послуг криптовалютою. Про це заявив губернатор острова Вайян Костер.

За його словами, «іноземні туристи, які поводяться неналежним чином, порушують візові обмеження та інші положення, використовують криптовалюту як платіжний засіб, будуть суворо покарані». Під строгими заходами Костер розуміє депортацію, великі штрафи, карне покарання.

Приводом для цієї заяви стало розслідування порталу Kompas, яке показало, що в деяких ресторанах, готелях, сервісах з оренди транспортних засобів та інших організаціях Балі приймають оплату криптовалютою.

Губернатор Балі нагадав, що єдиним законним платіжним засобом у країні є індонезійська рупія.