Всі розділи
ГоловнаІндонезіяНа острові Балі туристів депортуватимуть за використання криптовалюти
ІндонезіяТуризм

На острові Балі туристів депортуватимуть за використання криптовалюти

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Балі туристів депортуватимуть за використання криптовалюти

Як повідомляє індонезійський портал Antara, влада острова Балі депортуватиме туристів за оплату товарів і послуг криптовалютою. Про це заявив губернатор острова Вайян Костер.

За його словами, «іноземні туристи, які поводяться неналежним чином, порушують візові обмеження та інші положення, використовують криптовалюту як платіжний засіб, будуть суворо покарані». Під строгими заходами Костер розуміє депортацію, великі штрафи, карне покарання.

Приводом для цієї заяви стало розслідування порталу Kompas, яке показало, що в деяких ресторанах, готелях, сервісах з оренди транспортних засобів та інших організаціях Балі приймають оплату криптовалютою.

Губернатор Балі нагадав, що єдиним законним платіжним засобом у країні є індонезійська рупія.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

На острові Балі оприлюднили суворі правила для туристів

Індонезія
Як повідомляє портал Detik, губернатор індонезійського острова Балі Вайан...

На острові Балі туристам ускладнили оренду мотобайків

Індонезія
Туристам на Балі обмежили можливості з оренди мотобайків. Як...

На Балі починаються крипторепресії: на туристів чекає в’язниця за один вид платежів

Індонезія
На райському індонезійському острові Балі, популярному у українців, починаються...

Штраф 1,5 млн доларів і п’ять років в’язниці: На острові Балі боротимуться з туристами-криптовалютниками

Індонезія
Влада Балі вирішила серйозно боротися з туристами, які люблять...

Всі були в шоці, коли на Балі туристка роздяглася до гола і вдерлася до священного храму

Індонезія
Вісім років в'язниці загрожує на Балі за скандал із...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму