Всі розділи
ГоловнаІндонезіяНа Балі починаються крипторепресії: на туристів чекає в'язниця за один вид платежів
ІндонезіяТуризм

На Балі починаються крипторепресії: на туристів чекає в’язниця за один вид платежів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На Балі починаються крипторепресії: на туристів чекає в'язниця за один вид платежів

На райському індонезійському острові Балі, популярному у українців, починаються крипторепресії. Тепер туристи можуть зіткнутися з серйозними наслідками за використання біткоїну та інших криптовалют як платіжний засіб. Згідно з інформацією, отриманою від Beincrypto, місцевий уряд ухвалив рішення «жорстко розправлятися» із порушниками законодавства аж до тюремного ув’язнення.

Губернатор Балі, Вайан Костер, 28 травня різко висловився про цю проблему в інтерв’ю місцевим ЗМІ. Він заявив: «З іноземними туристами, які поводяться неналежним чином, роблять дії, які не дозволені їх візовим документом, використовують криптовалюту як платіжний засіб і порушують інші положення, будуть суворо покарані». Ця заява є чітким сигналом, який може мати серйозний негативний вплив на турсектор острова Балі, сильно залежний від іноземного туризму.

В Індонезії діють суворі закони щодо використання цифрових грошей для тих, хто використовує криптовалюту, крім індонезійських рупій. “Суворі заходи щодо туристів, які використовують цифрову валюту як платіжний засіб, варіюються від депортації, адміністративних санкцій, кримінальних покарань, закриття комерційних приміщень та інших жорстких санкцій”, – пояснив чиновник.

Відомо, що до пандемії COVID-19 у 2020 році на Балі прибуло понад 6 мільйонів іноземних туристів, серед яких було чимало співвітчизників. Багато хто з них використовував криптовалюти для оплати готелів, ресторанів, екскурсій та покупок.

Однак зараз місцева влада вирішила заборонити криптовалютні платежі та вжити суворих заходів щодо порушників. Багаття перерахувало суворі покарання для порушників, поставивши використання цифрових активів у ту саму категорію, як і наркотики.

Новина вже розійшлася по соцмережах. Деякі криптоінтузіасти залишилися незадоволені рішенням влади, погрожуючи, що більше не приїдуть відпочивати та жити на Балі.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Штраф 1,5 млн доларів і п’ять років в’язниці: На острові Балі боротимуться з туристами-криптовалютниками

Індонезія
Влада Балі вирішила серйозно боротися з туристами, які люблять...

Всі були в шоці, коли на Балі туристка роздяглася до гола і вдерлася до священного храму

Індонезія
Вісім років в'язниці загрожує на Балі за скандал із...

Туристка заплатила великий штраф через дурну помилку на острові Балі

Індонезія
На Балі мандрівниця з Австралії випадково оформила дві візи...

Влада Балі хоче обмежити масовий туризм на 100 років через росіян

Індонезія
Губернатор острова Балі Ваян Костер закликав запровадити систему квот...

Балі запровадить квотування туристів: записуватись на відпочинок треба буде за рік до виїзду

Індонезія
Записуватися за рік до виїзду для відвідування «райського острова»...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму