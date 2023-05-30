На Балі починаються крипторепресії: на туристів чекає в’язниця за один вид платежів

На райському індонезійському острові Балі, популярному у українців, починаються крипторепресії. Тепер туристи можуть зіткнутися з серйозними наслідками за використання біткоїну та інших криптовалют як платіжний засіб. Згідно з інформацією, отриманою від Beincrypto, місцевий уряд ухвалив рішення «жорстко розправлятися» із порушниками законодавства аж до тюремного ув’язнення.

Губернатор Балі, Вайан Костер, 28 травня різко висловився про цю проблему в інтерв’ю місцевим ЗМІ. Він заявив: «З іноземними туристами, які поводяться неналежним чином, роблять дії, які не дозволені їх візовим документом, використовують криптовалюту як платіжний засіб і порушують інші положення, будуть суворо покарані». Ця заява є чітким сигналом, який може мати серйозний негативний вплив на турсектор острова Балі, сильно залежний від іноземного туризму.

В Індонезії діють суворі закони щодо використання цифрових грошей для тих, хто використовує криптовалюту, крім індонезійських рупій. “Суворі заходи щодо туристів, які використовують цифрову валюту як платіжний засіб, варіюються від депортації, адміністративних санкцій, кримінальних покарань, закриття комерційних приміщень та інших жорстких санкцій”, – пояснив чиновник.

Відомо, що до пандемії COVID-19 у 2020 році на Балі прибуло понад 6 мільйонів іноземних туристів, серед яких було чимало співвітчизників. Багато хто з них використовував криптовалюти для оплати готелів, ресторанів, екскурсій та покупок.

Однак зараз місцева влада вирішила заборонити криптовалютні платежі та вжити суворих заходів щодо порушників. Багаття перерахувало суворі покарання для порушників, поставивши використання цифрових активів у ту саму категорію, як і наркотики.

Новина вже розійшлася по соцмережах. Деякі криптоінтузіасти залишилися незадоволені рішенням влади, погрожуючи, що більше не приїдуть відпочивати та жити на Балі.