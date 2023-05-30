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ІндонезіяТуризм

Штраф 1,5 млн доларів і п’ять років в’язниці: На острові Балі боротимуться з туристами-криптовалютниками

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Балі боротимуться з туристами-криптовалютниками

Влада Балі вирішила серйозно боротися з туристами, які люблять платити криптовалютою в готелях, ресторанах, торгових центрах та інших місцях.

Губернатор острова Ваян Костер вже погрожував штрафами, депортацією та кримінальними справами, пише Antara. Розмір покарання може досягати 1,5 млн доларів і п’яти років в’язниці залежно від тяжкості.

А приводом стало те, що деякі бізнесмени приймали віртуальні гроші. Нещодавно поліція знайшла кілька сервісів з оренди мотоциклів та організації ретритів, які практикували такий спосіб оплати. Це заборонено законом: можна використовувати лише індонезійські рупії.

Судячи з відкритих даних сервісу Сoinmap, така практика поширена на острові. Там працює 70 точок, де можна розплатитися биткоінами. Це кафе, готелі, комп’ютерні клуби, магазини, туристичні агенції. Для порівняння – у турецькій Анталії є лише п’ять подібних місць, у єгипетській Хургаді – дві компанії, в ОАЕ – 19.

Наводити лад у турсекторі влада острова активно почала цього року. Декілька днів тому на Балі створили спеціальну групу, куди місцеві жителі зможуть скаржитися на туристів. Губернатор провінції на початку травня навіть пропонував запровадити квоти на в’їзд іноземців.

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