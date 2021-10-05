У Туреччині археологи знайшли 400 гробниць віком близько 1800 років

У Туреччині, у стародавньому місті Блаундус, археологи виявили 400 гробниць, висічених у скелі, розмальованих виноградною лозою, виноградом та квітами. Вік могил близько 1800 років, повідомляє Daily Sabah.

За словами керівника розкопок, професора Бірола Кан, проаналізувавши залишки та інші матеріали, знайдені в цій місцевості, дослідники дійшли висновку, що кам’яні гробниці активно використовувалися після II століття нашої ери.

“Можна сказати, що вони були призначені для сімейних поховань”, – підкреслив він.

Команда Кена вважає, що стародавнє місто також має багато поховань, розташованих під землею, оскільки Блаундус оточений ровом, який подекуди досягає глибини 70 метрів.

Говорячи про знайдені могили, археолог зазначив, що всередині скельних гробниць є кімнати різних типів.

«Арочні саркофаги вирізані прямо в скелі перед стінами кожної склепи. Крім того, ми знайшли місця всередині гробниць, які, на нашу думку, використовувалися для похоронних церемоній. Вхід до них був закритий мармуровими дверима, які відкривалися під час поховань або ритуалів», – пояснив Біроль Кан.

Зараз для спеціалістів пріоритетним є збереження могил і зробити все можливе, щоб туристи в майбутньому могли відвідати весь некрополь. Вони вже готують проекти щодо популяризації цього археологічного місця. Наприклад, навколо облаштують пішохідну доріжку, а територію освітлять.

Daily Sabah зазначає, що місто Блаундус було засноване римським полководцем Блаундом, коли Олександр Великий вирушив у похід на Анатолію. Після короля Македонії містом керували римляни та візантійці.