В Італії розкопали покинуте місто, про яке світ забув на 1500 років

У центральній Італії археологи розкопали та досліджували залишки античного міста Interamna Lirenas, яке було покинуто приблизно 1500 років і врешті-решт забуто.

Детальну розповідь про це дослідження опублікував доктор давньої історії Алессандро Лаунаро, який працює на “класичному факультеті” Кембриджського університету Великобританії.

За його словами, Interamna Lirenas, розташований приблизно на півдорозі між Римом і Неаполем, було процвітаючим римським містом, в якому на піку свого розвитку проживало 2000 чоловік.

Перші дослідження цього археологічного об’єкту розпочалися ще з 1980-х років, але масштабні розкопки стартували лише у 2010 році. Після 13 років археологічних досліджень було опубліковано перші результати.

Зазначається, що спочатку цей об’єкт помилково вважали просто невеликим поселенням. Насправді ж для свого часу це було грандіозне місто з житловими кварталами, храмом, лазнями та театром під дахом.

“Interamna Lirenas було стратегічно розташоване між річкою та великою дорогою, і це був процвітаючий вузол регіональної міської мережі. Це місто постійно розігрувало свої карти, воно завжди налагоджувало стосунки з громадами між Римом та Південною Італією, одночасно процвітаючи як торговий центр”, – розповідає лікар. Алессандро Лаунаро.

Вважається, що Interamna Lirenas було заснований у 312 році до нашої ери – в епоху Римської республіки, коли Рим ще не створив своєї могутньої імперії світового масштабу. У пізніші часи римський генерал Юлія Цезар взяв місто під своє заступництво.

Interamna Lirenas було закинуте у 6 столітті – приблизно через 100 років після занепаду могутньої Римської імперії. Точна причина цієї події залишається загадкою, але вчені мають теорію.

Доктор Лаунаро та його колеги не знайшли шару попелу чи будь-яких інших доказів того, що місто було жорстоко зруйноване, як це сталося зі знаменитими містами Помпеї та Геркуланум. Таким чином, жителі, ймовірно, залишили місто в якийсь момент на тлі “зростаючої невпевненості” у безпеці регіону.

Вчені нагадують, що приблизно в цей же час відбулося вторгнення до Італії німецького народу, відомого як лангобарди. Жителі Interamna Lirenas, очевидно, розуміли, що їхнє місто лежить на прямій дорозі германців. Тому ймовірно, що городяни покинули будинки, не чекаючи моменту, коли сюди дістануться варвари.