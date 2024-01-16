В Еквадорі знайдено стародавнє місто, якому близько 2500 років

Археологи знайшли в тропічних лісах Амазонки величезне загублене стародавнє місто, де близько 2000 років тому мешкало щонайменше 10 000 фермерів. Ряд курганів та похованих доріг в Еквадорі вперше помітив понад два десятиліття тому археолог Стівен Ростейн. Про це повідомляє Science.

Наголошується, що недавнє картографування за допомогою технології лазерних датчиків виявило, що ці місця були частиною густої мережі поселень та сполучних доріг, захованих у лісистих передгір’ях Анд, яка проіснувала близько 1000 років.

“Це була загублена долина міст. Це неймовірно”, – сказав Ростейн, який керує дослідженнями у Національному центрі наукових досліджень Франції.

Згідно з дослідженням, поселення були заселені народом упано між приблизно 500 р. до н. е. та 300-600 рр. н. е. – періодом, що приблизно збігається з Римською імперією в Європі.

“Житлові та парадні споруди, зведені на понад 6 тис. земляних насипів, оточували сільськогосподарські поля з дренажними каналами. Найбільші дороги мали ширину 33 фути і сягали на 6-12 миль”, – йдеться у матеріалі.

Деякі вчені вважають, що тут могли мешкати сотні тисяч людей. Це можна порівняти з приблизною чисельністю населення Лондона римської епохи, найбільшого міста Великобританії.

“Це свідчить про дуже щільну окупацію та надзвичайно складне суспільство. Для регіону це справді особливий клас, враховуючи його давнину”, – сказав археолог з Університету Флориди Майкл Хекенбергер, який не брав участі в дослідженні.

У свою чергу Хосе Іріарте, археолог з Університету Ексетера, сказав, що для будівництва доріг та тисяч земляних курганів буде потрібна складна система організованої праці.

“Інки та майя будували з каменю, але у людей на Амазонці зазвичай не було каменю для будівництва – вони будували з глини. Це величезна праця. Амазонка часто вважається “недоторканою пустелею, де живуть лише невеликі групи людей”. Але недавні відкриття показали нам, наскільки складніше насправді минуле”, – сказав Іріарте.