В Турции археологи нашли 400 гробниц возрастом около 1800

В Турции, в старинном городе Блаундус, археологи обнаружили 400 гробниц, высеченных в скале, разрисованных виноградной лозой, виноградом и цветами. Возраст могил около 1800 лет, сообщает Daily Sabah.

По словам руководителя раскопок, профессора Бирола Кан, проанализировав остатки и другие материалы, найденные в этой местности, исследователи пришли к выводу, что каменные гробницы активно использовались после II века нашей эры.

«Можно сказать, что они были предназначены для семейных захоронений», — подчеркнул он.

Команда Кена считает, что древний город также имеет много захоронений, расположенных под землей, поскольку Блаундус окружен рвом, который иногда достигает глубины 70 метров.

Говоря о найденных могилы, археолог отметил, что внутри скальных гробниц есть комнаты различных типов.

«Арочные саркофаги вырезанные прямо в скале перед стенами каждой склепы. Кроме того, мы нашли места внутри гробниц, которые, по нашему мнению, использовались для погребальных церемоний. Вход в них был закрыт мраморными дверями, которые открывались во время захоронений или ритуалов», — пояснил Бироль Кан.

Сейчас для специалистов приоритетным является сохранение могил и сделать все возможное, чтобы туристы в будущем могли посетить все некрополь. Они уже готовят проекты по популяризации этого археологического места. Например, вокруг обустроят пешеходную дорожку, а территорию осветят.

Daily Sabah отмечает, что город Блаундус был основан римским полководцем Блаундом, когда Александр Великий отправился в поход на Анатолию. После короля Македонии городом руководили римляне и византийцы.